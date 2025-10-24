Liệu pháp mới giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư

Tại Việt Nam, Vinmec tiên phong ứng dụng liệu pháp miễn dịch tự thân (AIET) từ Nhật Bản, mở ra cơ hội kéo dài thời gian và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Tại hội nghị về liệu pháp miễn dịch do Trung tâm Y học tái tạo Nichi-In (NCRM, Nhật Bản) tổ chức, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec, công bố kết quả tích cực sau nhiều năm triển khai liệu pháp miễn dịch tự thân (AIET) tại Việt Nam. Công nghệ này được Vinmec tiếp nhận từ Tập đoàn GN (Nhật Bản) năm 2018, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia của NCRM.

AIET sử dụng chính tế bào miễn dịch khỏe mạnh của người bệnh, gồm tế bào NK và lympho T tự thân. Bệnh nhân được lấy khoảng 100 ml máu ngoại vi, sau đó các tế bào được xử lý và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm 15-21 ngày trước khi truyền trở lại tĩnh mạch của chính họ. Theo giáo sư Liêm, người bệnh có thể cần 2-6 chu kỳ điều trị tùy mức độ tiến triển và giai đoạn ung thư.

Một công đoạn trong quá trình tăng sinh tế bào miễn dịch tại Vinmec.

Thực tế tại Vinmec cho thấy việc ứng dụng AIET như liệu pháp hỗ trợ song song phương pháp điều trị tiêu chuẩn giúp tăng 20-30% hiệu quả điều trị, đồng thời cải thiện thời gian sống của bệnh nhân mắc nhiều loại ung thư khác nhau.

Kết quả từ 2 thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2016-2021 tại Vinmec cho thấy, thời gian sống trung bình của bệnh nhân ung thư đại trực tràng tăng thêm 14,3 tháng. Với ung thư phổi và gan, con số này lên tới 18,7 tháng.

Không chỉ sống lâu hơn, người bệnh còn sống tốt hơn. Hơn 100 bệnh nhân ung thư vú, buồng trứng, tuyến giáp và vùng đầu - cổ giai đoạn muộn khi tham gia điều trị đều ghi nhận ăn ngon, ngủ sâu, giảm mệt mỏi, buồn nôn và trầm cảm, đồng thời cải thiện rõ rệt khả năng vận động.

Đặc biệt, do sử dụng tế bào tự thân và không dùng vật liệu sinh học ngoại lai hay lớp nuôi cấy trung gian, AIET hầu như không gây tác dụng phụ. Toàn bộ quy trình được Vinmec thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản và tuân thủ Luật An toàn Y học Tái tạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình điều trị.

Thành công của AIET không chỉ là dấu mốc quan trọng của Vinmec mà còn là bước tiến lớn cho y học tái tạo Việt Nam - lĩnh vực được xem là “chìa khóa” để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống trong thế kỷ XXI.

Đánh giá cao sáng kiến chuyển giao công nghệ AIET của Tập đoàn GN, giáo sư Liêm cũng ghi nhận nghiên cứu liên ngành nổi bật khác của tập đoàn trong lĩnh vực y học tái tạo. Đáng chú ý là công nghệ bảo tồn sụn khớp bằng tế bào tự thân, đã chứng minh khả năng đảo ngược quá trình lão hóa tế bào trong phòng thí nghiệm - thành tựu có thể mở ra kỷ nguyên mới cho y học phục hồi. Hiện, công nghệ này được chuyển giao đến nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu quốc tế.