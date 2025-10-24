Ca bệnh 30 năm mới có một tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau nhiều cơn chóng mặt, khó thở, nữ bệnh nhân 25 tuổi được phát hiện có khối u nhầy hiếm trong thất trái và được ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cứu sống.

Bác sĩ Nguyễn Thái An giải thích cho người bệnh về tình hình sức khoẻ. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ u nhầy thất trái. Đây là dạng bệnh cực kỳ hiếm, chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số ca u nhầy tim trên thế giới.

Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện và điều trị tại bệnh viện trong gần 30 năm qua.

Khoảng một tháng trước, bệnh nhân T.N.K.N. (25 tuổi, ngụ TP.HCM) thường xuyên xuất hiện cơn chóng mặt, khó thở đột ngột. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, cô được phát hiện cókhối bất thường trong tim và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả siêu âm tim cho thấy khối u choán chỗ trong thất trái, nằm sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá, vị trí giữ vai trò điều hòa hoạt động của tim. Do nằm ở khu vực đặc biệt phức tạp, bất kỳ thao tác nào cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng van tim và huyết động.

Để xác định rõ tính chất tổn thương, bệnh nhân được chỉ định siêu âm tim qua thực quản và chụp cộng hưởng từ tim (MRI). Kết quả cho thấy khối u bám rộng hơn 1 cm² trên thành sau thất trái, một trong những vị trí khó tiếp cận nhất trong phẫu thuật tim.

Dù là u nhầy lành tính, song nếu không can thiệp sớm, người bệnh có thể gặp biến chứng tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí đột tử.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định mổ mở xương ức giữa để tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. Bác sĩ An cho biết ca mổ đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, bởi chỉ cần lệch vài milimet có thể gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim.

Trong suốt 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp phải thao tác trong không gian hẹp, vừa bóc tách khối u khỏi cơ tim, vừa tránh làm vỡ u để phòng nguy cơ thuyên tắc mạch. Cuối cùng, khối u được lấy trọn vẹn cùng gốc bám, đảm bảo không để sót mô và không tổn thương van tim.

"Trong gần 30 năm công tác, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp u nhầy ở thất trái. Ca mổ giống như ‘đi trên dây’, từng thao tác đều phải tuyệt đối chính xác", bác sĩ An chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, tim hoạt động ổn định, không còn chóng mặt hay khó thở. Ngày 23/10, cô được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, có thể sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân T.N.K.N. kể rằng cô khá bất ngờ khi biết mình mắc khối u trong tim vì trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Sau mổ, chỉ một tuần tôi đã có thể đi lại, ăn uống bình thường", N. nói,

Theo bác sĩ An, u nhầy tim là khối u lành tính nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm, như tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột. Thông thường, khối u này xuất hiện ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, rất hiếm khi nằm ở thất trái.

Bác sĩ An khuyến cáo khi người dân có các biểu hiện nhẹ như chóng mặt, khó thở thoáng qua hay mệt mỏi kéo dài không nên chủ quan, bởi đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch khi có triệu chứng bất thường là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa biến chứng.