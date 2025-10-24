Tin mừng cho người thích ăn khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được xem như nguồn tinh bột tốt hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa.

Khoai lang là loại củ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: The Yomiuri Shimbun.

Khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt giàu vitamin A, vitamin C và mangan. Không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, loại củ này còn có khả năng chống oxy hóa, tốt cho hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, thị lực và chức năng não bộ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Theo Healthline, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Loại củ này cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp điều hòa nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển.

Đặc biệt, các sắc tố tự nhiên trong khoai lang tím còn thúc đẩy sự gia tăng của các vi khuẩn có lợi như Bifidobacterium và Lactobacillus, góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm và ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa

Khoai lang có thể giúp ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy anthocyanin, sắc tố tự nhiên tạo nên màu tím của khoai lang, có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư ở bàng quang, ruột, dạ dày và vú. Dù cần thêm nghiên cứu trên người, kết quả ban đầu cho thấy khoai lang tím có thể góp phần bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và sự hình thành khối u.

Ăn khoai lang tốt cho tim mạch

Chất xơ trong khoai lang có khả năng gắn kết với các axit mật trong ruột, ngăn cơ thể tái hấp thu cholesterol, từ đó giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu, theo Everywell Health.

Nhờ vậy, thành mạch được bảo vệ tốt hơn, giảm nguy cơ xơ vữa và các bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu còn cho thấy, những người thường xuyên ăn khoai lang hoặc củ sắn có mức mỡ máu ổn định và khỏe mạnh hơn so với nhóm chỉ tiêu thụ tinh bột tinh chế như bánh mì trắng.

Bảo vệ thị lực

Khoai lang chứa polyphenol và anthocyanin giúp chống viêm, giảm khô mắt và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về mắt. Beta-carotene trong khoai lang còn được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A - chất dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì sức khỏe võng mạc và thị lực.

Ổn định đường huyết

Khoai lang có chỉ số đường huyết trung bình, nghĩa là chúng không làm tăng đường huyết quá nhanh. Dù chứa carbohydrate, khoai lang vẫn được coi là lựa chọn an toàn cho người mắc tiểu đường khi ăn với lượng vừa phải. Một số thử nghiệm còn cho thấy việc bổ sung khoai lang đều đặn có thể giúp cải thiện mức đường huyết trung bình trong máu.