Tắm biển xanh matcha ở Vũng Tàu của TP.HCM, điều gì xảy ra?

Biển Vũng Tàu bỗng chuyển màu xanh đậm. Chuyên gia khẳng định không gây độc hại, nhưng người có cơ địa dị ứng nên tránh tắm trong thời gian này.

Du khách vẫn tắm rất đông khi nước biển chuyển màu xanh lá. Ảnh: Huỳnh Ngọc Anh.

Gần đây, mặt nước tại Bãi Sau (Vũng Tàu, TP.HCM) bất ngờ chuyển sang màu xanh lá đậm như "matcha", khiến nhiều du khách ngỡ ngàng. Từng đợt sóng đánh vào bờ mang theo lớp bọt trắng xốp, khi rút đi để lại vệt xanh li ti trên cát. Hiện tượng lạ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm và nguy cơ kích ứng da khi tắm biển.

Lý giải về hiện tượng này, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu, cho biết đây là hiện tượng tảo nở hoa xảy ra định kỳ mỗi năm.

Do rêu hoặc tảo phát triển đột ngột với mật độ cao, nước sẽ chuyển sang màu xanh. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài ngày đến một tuần và không gây ảnh hưởng sức khỏe nên người dân, du khách không cần quá lo lắng, ông Tộ khẳng định.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Trần Hương Trà My, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), đây là hiện tượng tự nhiên, không phải lúc nào cũng độc hại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một vài loại tảo có thể tiết ra độc tố gây kích ứng da, ngứa, nổi mẩn hoặc sẩn phù ở người có cơ địa nhạy cảm.

Theo bác sĩ My, những người có sẵn cơ địa dị ứng hoặc mắc bệnh da liễu như viêm da cơ địa, mề đay, vảy nến nên hạn chế tắm biển khi thấy nước chuyển màu xanh đậm, có mùi tanh hoặc xuất hiện bọt dày bất thường.

"Nếu trong hoặc sau khi tắm có biểu hiện ngứa, rát, nổi ban đỏ hay sẩn phù, nên ngưng ngay việc tắm và đến cơ sở y tế để kiểm tra", bác sĩ My khuyến cáo.

Hiện tượng "biển xanh matcha" thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, từ vài ngày đến một tuần, khi tảo hoặc rong rêu phân hủy và bị cuốn trôi ra xa. "Nếu đúng là tảo biển, hiện tượng này sẽ tự biến mất khi điều kiện môi trường thay đổi, nên không cần quá lo lắng", bác sĩ My nói thêm.

Bác sĩ Trần Hương Trà My cũng lưu ý nếu có nhu cầu tắm biển, người dân nên quan sát kỹ màu nước và mùi hôi lạ trước khi xuống. Nếu nước đổi màu rõ rệt, có mùi tanh hoặc bọt nhiều, hãy chờ vài ngày cho đến khi hiện tượng biến mất hẳn. Sau khi tắm, người dân nên tắm lại bằng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ hoàn toàn muối, cát và tảo bám trên da", vị chuyên gia khuyên.