Nước lũ ào ào tràn vào bệnh viện, bác sĩ Huế bì bõm cứu người

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hương dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực Bệnh viện Trung ương Huế trong biển nước, làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh.

Lực lượng quân đội, công an cũng được điều động đến hỗ trợ, giúp sơ tán người và tài sản trong đêm. Ảnh: Huu Thanh.

Cơn mưa lớn kéo dài suốt ngày 27/10 khiến nước sông Hương dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực của Bệnh viện Trung ương Huế trong biển nước. Chỉ trong vài giờ, nước lũ đã tràn vào các khoa, phòng ở tầng một như khoa Bệnh Nhiệt đới, khoa Da liễu, Trung tâm Đột quỵ Thần kinh và Trung tâm Tim mạch.

Trong khuôn viên bệnh viện, hàng chục ôtô, xe máy ngập gần nửa bánh, nằm chỏng chơ giữa làn nước đục ngầu. Người nhà, bệnh nhân và nhân viên y tế phải bì bõm lội nước hoặc dùng xuồng nhỏ để qua lại, mọi hoạt động khám chữa bệnh ở tầng trệt gần như tê liệt.

Đai diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết cơ sở y tế này đã lập tức kích hoạt kế hoạch ứng phó thiên tai. Từ chiều cùng ngày, các y bác sĩ khẩn trương di chuyển bệnh nhân từ tầng một lên cao, kê gọn máy móc, hồ sơ và thuốc men quan trọng lên vị trí an toàn. Lực lượng quân đội, công an cũng được điều động đến hỗ trợ, giúp sơ tán người và tài sản trong đêm.

Từ chiều cùng ngày, các y bác sĩ khẩn trương di chuyển bệnh nhân từ tầng một lên cao, kê gọn máy móc, hồ sơ và thuốc men quan trọng lên vị trí an toàn. Ảnh: Huu Thanh, Giahuy Ngo.

"Hiện bệnh viện điều trị cho khoảng 3.700 bệnh nhân nội trú và người nhà đi cùng. Toàn bộ bác sĩ đều ở lại trực chiến, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào", bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay.

Bà cho biết nhờ có kế hoạch dự phòng từ trước, toàn bộ thiết bị, hồ sơ và thuốc men thiết yếu đều được bảo đảm an toàn. Đồng thời, hệ thống điện, kho dược cũng được kiểm tra liên tục để phòng hư hỏng.

Đến 19h45, khi nước vẫn chưa rút, nhiều hộ lý vẫn phải lội qua dòng nước lạnh ngập tới bắp chân để đến các khoa có bệnh nhân cần hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ. Trước tình hình nước dâng nhanh và thời tiết còn diễn biến phức tạp, ông yêu cầu bệnh viện khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y tế.

Ông Tài nhấn mạnh các y bác sĩ cần túc trực thường xuyên, nhanh chóng di dời thiết bị, hồ sơ, sổ sách lên vị trí cao ráo, đồng thời hạn chế đi lại trong khuôn viên ngập nước để tránh rủi ro.

Bên cạnh đó, lãnh đạo này đề nghị bệnh viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra, đảm bảo hoạt động điều trị được duy trì an toàn trong điều kiện mưa lũ.