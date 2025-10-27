Hiểm họa sau đĩa thịt chó, mèo

Đằng sau món thịt chó khoái khẩu là nhiều hiểm họa. Từ virus dại đến bệnh gout, béo phì và tổn thương thần kinh đều có thể bắt nguồn từ thói quen này.

Hương vị béo ngậy, đậm đà khiến món ăn này trở thành lựa chọn quen thuộc trên nhiều bàn nhậu. Ảnh: Barcroft Media.

Thời tiết chuyển lạnh, nhiều người lại tìm đến món thịt chó cùng chén rượu cay nồng như một "đặc sản" sưởi ấm ngày đông. Hương vị béo ngậy, đậm đà khiến món ăn này trở thành lựa chọn quen thuộc trên nhiều bàn nhậu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau bữa nhậu tưởng chừng vô hại ấy là hàng loạt nguy cơ rình rập.

Món ngon quen thuộc, hiểm họa khó lường

Thịt chó hiện không được kiểm soát giết mổ hay kiểm dịch thú y. Phần lớn thịt chó trôi nổi có thể chứa vi sinh vật gây bệnh, virus dại hoặc hóa chất độc hại từ bả chó. Những hóa chất này, khi vào cơ thể người, có thể gây ngộ độc cấp, tổn thương gan, tim mạch, thậm chí không qua khỏi.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, dù pháp luật không cấm ăn thịt chó, chúng không nằm trong danh mục vật nuôi được phép giết mổ làm thực phẩm. Vì vậy, mọi hoạt động buôn bán, giết mổ chó đều tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo nhiều cửa hàng thịt chó sử dụng chó bị bắt trộm hoặc đánh bả. Bả chó thường chứa xyanua - chất cực độc. Khi đun nấu, chất này có thể chuyển thành axit xyanhydric (HCN), vẫn đủ gây ngộ độc cho người ăn, ảnh hưởng hệ thần kinh, tim mạch, thậm chí gây không qua khỏi.

"Không chỉ vậy, cơ thể chó là ổ chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm như giun đũa, sán, E.Coli và virus dại. Nếu thịt chó chưa được nấu chín kỹ, hoặc người giết mổ bị trầy xước tay, các mầm bệnh này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể người", bác sĩ Thiệu nói.

Chợ giết mổ chó tại Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Đầu tháng 2, một trường hợp thương tâm vừa xảy ra tại Gia Lai như lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất. Ông N.V.C. (73 tuổi, trú xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) làm nghề mua bán, giết mổ chó. Hơn một tháng trước khi nhập viện, trong lúc bắt chó làm thịt, ông bị cắn vào ngón tay cái nhưng chủ quan không tiêm phòng, chỉ rửa qua nước.

Vài ngày sau, ông C. bắt đầu sốt, ớn lạnh, đau mỏi toàn thân, nhưng tự mua thuốc uống. Đến ngày 25/1, ông xuất hiện tình trạng sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, nuốt nghẹn và hoảng loạn xuất hiện - những triệu chứng điển hình của bệnh dại lên cơn. Dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, ông C. vẫn không qua khỏi.

Các bác sĩ khẳng định bệnh dại gây mất mạng gần như 100% khi đã phát bệnh. Trong khi đó, việc tiêm phòng sau khi bị cắn hoàn toàn có thể cứu sống bệnh nhân nếu được thực hiện sớm.

Coi chừng mắc gout và cao huyết áp

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cũng nhấn mạnh thịt chó là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe do chứa nhiều loại ký sinh trùng nguy hiểm.

Các loại giun sán từ chó không chỉ sống trong ruột mà còn có thể xâm nhập vào các cơ quan khác như gan, phổi, mắt, thậm chí não, gây viêm nhiễm, tổn thương mô và nhiều biến chứng nghiêm trọng cho người ăn.

Giun đũa chó mèo (Toxocara) là loại ký sinh trùng ở chó mèo, trứng giun thường có trong đất hoặc nước bị nhiễm phân chó mèo. Ảnh: BV Đặng Văn Ngữ.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ thịt chó quá thường xuyên hoặc với lượng lớn có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Hàm lượng protein cao trong thịt chó khiến cơ thể dễ dư thừa acid uric - nguyên nhân chính gây bệnh gout, tăng huyết áp và rối loạn điện giải.

Ngoài ra, món ăn này chứa nhiều chất béo bão hòa, nếu dùng thường xuyên còn làm tăng nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch. Vì vậy, vị chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ăn thịt chó, đặc biệt là khi không rõ nguồn gốc hoặc chế biến không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Gần đây, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), những tấm pano với dòng chữ nổi bật "Bạn đã chứng kiến hoạt động buôn bán thịt chó, mèo? Hãy cho chúng tôi biết!" đang thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại.

Đây là một phần trong chiến dịch truyền thông do Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS) phát động, nhằm khuyến khích người dân và du khách lên tiếng khi thấy các hành vi buôn bán, giết mổ thịt chó mèo hoặc trộm cắp vật nuôi. Mọi thông tin báo cáo đều được gửi ẩn danh và bảo mật, góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy những thay đổi tích cực về chính sách bảo vệ động vật tại Việt Nam.

Trước thực trạng buôn bán chó mèo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân không nên mua bán, thu gom hay tiêu thụ vật nuôi không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện nghi vấn trộm cắp hoặc tiêu thụ tài sản trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.