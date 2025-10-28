Dấu hiệu của sùi mào gà giai đoạn đầu

Sùi mào gà có thể âm thầm tiến triển mà không gây đau hay ngứa. Những nốt mụn nhỏ, sần sùi ở vùng kín đôi khi chính là dấu hiệu đầu tiên của bệnh lây qua đường tình dục này.

Sùi mào gà (Genital warts) là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nguyên nhân là từ virus HPV (Human Papillomavirus - virus gây u nhú ở người). Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, nhưng cũng có thể lây qua tiếp xúc gián tiếp khác.

Âm thầm xuất hiện, dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phú An, khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, sùi mào gà thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

"Người bệnh có thể bị nhiễm HPV mà không hề hay biết. Khi xuất hiện, các nốt thường nhỏ, mềm, gồ lên, đôi khi có hình dạng giống như súp lơ, mọc ở vùng sinh dục, hậu môn hoặc miệng", bác sĩ An cho biết.

Bệnh nhân có dấu hiệu sùi mào gà ở miệng. Ảnh: BSCC.

Những mụn này có thể rất nhỏ, ẩn sâu trong vùng kín hoặc nếp gấp da, khiến người bệnh không nhận ra. Một số trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi cảm thấy vướng, khó chịu khi vệ sinh hoặc khi các nốt phát triển thành cụm lớn.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, cho hay tổn thương thường là các u nhú màu hồng hoặc nâu nhạt, nổi trên bề mặt da, có thể mọc riêng lẻ hoặc kết thành mảng lớn.

Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ có thể sinh thiết tổn thương, xét nghiệm ADN của HPV và định type virus, qua đó xác định nhóm HPV có nguy cơ thấp hay cao gây ung thư.

Sai lầm khi điều trị

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Mậu Tráng, điều trị sùi mào gà hiện có nhiều phương pháp như áp lạnh bằng nitơ lỏng (cryotherapy), đốt điện (electrocautery), laser CO2, liệu pháp quang động học (ALA - PDT) hoặc dùng thuốc bôi tại chỗ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tráng, bệnh có thể tái phát sau vài tuần đến vài tháng do virus vẫn tồn tại âm thầm trong cơ thể. Người bệnh cần tái khám định kỳ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Bác sĩ Tráng nhấn mạnh hiệu quả điều trị còn phụ thuộc nhiều vào hệ miễn dịch. Nếu sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, ăn uống kém, căng thẳng, sử dụng rượu bia, chất kích thích… hệ miễn dịch suy yếu, virus dễ bùng phát trở lại

Một số sai lầm phổ biến khiến bệnh dễ dai dẳng hoặc lây lan:

Nghĩ rằng dùng bao cao su có thể phòng tuyệt đối lây nhiễm HPV. Thực tế, bao cao su chỉ che phủ một phần, không ngăn được virus tiếp xúc với vùng da lân cận.

Không điều trị cho bạn tình, dẫn đến lây nhiễm chéo.

Chọn điều trị tại cơ sở không chuyên khoa, dễ bị chẩn đoán sai hoặc điều trị sai phương pháp.

Chế độ sinh hoạt không lành mạnh khiến hệ miễn dịch yếu, virus khó bị đào thải, bệnh dễ tái phát.

Bác sĩ Tráng khuyến cáo giấc ngủ đủ, dinh dưỡng hợp lý, tránh căng thẳng và hạn chế rượu bia là cách giúp hệ miễn dịch khỏe hơn, hỗ trợ quá trình điều trị.

Nếu phát hiện các nốt bất thường ở vùng kín, nên đến khám tại các bệnh viện da liễu uy tín để được tư vấn, xét nghiệm và điều trị. Người bệnh được đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin trong suốt quá trình khám và tư vấn.

"Sùi mào gà không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản mà còn gây tâm lý lo lắng, mặc cảm. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa biến chứng ung thư và tránh lây lan cho bạn tình", bác sĩ An nhấn mạnh.