Lý do uống bia từ tối vẫn dính nồng độ cồn vào hôm sau

Không ít người tự tin lái xe sau khi uống "từ tối qua" nhưng lại dính lỗi nồng độ cồn. Các chuyên gia cho rằng cơ thể chưa kịp đào thải hết lượng rượu bia tiêu thụ.

Nhiều người khẳng định chỉ uống rượu bia "từ tối hôm trước", sáng hôm sau tỉnh táo, tự tin lái xe ra đường. Tuy nhiên, khi được lực lượng chức năng kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn vẫn dương tính khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Theo các bác sĩ, điều này phản ánh lượng rượu bia tiêu thụ thực tế lớn hơn người uống tưởng, và cơ thể chưa kịp đào thải hết cồn sau một đêm.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng điều này phản ánh lượng rượu bia người đó sử dụng quá lớn.

"Nếu sau cả buổi sáng mà vẫn có cồn trong hơi thở, nghĩa là cơ thể chưa kịp đào thải. Trường hợp như vậy xứng đáng bị xử phạt", bác sĩ Nguyên nói.

Khả năng giải phóng nồng độ cồn sau khi uống rượu bia khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào cơ địa, men chuyển hóa cồn và chức năng gan. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh ông không phản đối việc uống rượu bia, nhưng người uống phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. "Kể cả một lượng nhỏ cũng có thể làm giảm khả năng phản xạ, gây hưng phấn, mất kiểm soát hành vi. Do đó, quy định cấm tuyệt đối là hoàn toàn đúng đắn", bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định.

Trước thông tin trên mạng xã hội về các sản phẩm "uống là thổi không ra cồn", PGS.TS Trần Nhân Thắng, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai, cũng cho hay hiện chỉ có một số thuốc y khoa đặc biệt giúp kích thích enzym gan để tăng tốc độ chuyển hóa cồn. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ được dùng trong cấp cứu ngộ độc rượu và phải có chỉ định, theo dõi chặt chẽ của bác sĩ vì nguy cơ gây phản ứng có hại rất cao.

“Ngay cả khi dùng thuốc, thời gian thải cồn chỉ có thể rút ngắn 30-45 phút cho mỗi đơn vị cồn, không thể 'thổi bay' nồng độ cồn trong chốc lát như nhiều người vẫn tin", ông Thắng nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là việc ăn một số món ăn hay trái cây cũng có thể khiến máy đo nồng độ cồn cho kết quả dương tính.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cho biết những món ăn sử dụng rượu bia làm gia vị như cá hấp bia, bò sốt vang, lẩu bò nhúng giấm, gà hầm rượu… có thể khiến hơi thở có mùi cồn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lượng này rất nhỏ và sẽ biến mất sau 20-30 phút hoặc sau khi uống nước lọc, súc miệng.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu vừa ăn những thực phẩm hoặc trái cây kể trên, người dân nên nghỉ ít nhất 30 phút, uống nước lọc, súc miệng trước khi đo nồng độ cồn. Nếu kết quả vẫn hiển thị cồn, có thể đề nghị cán bộ kiểm tra cho nghỉ thêm 15 phút rồi đo lại để đảm bảo chính xác.