Bác sĩ sốc khi phát hiện dạ dày bệnh nhân gần như bị ăn mòn

Chỉ sau hai ngày sốt và mệt mỏi, người đàn ông 68 tuổi rơi vào nguy kịch khi dạ dày và thực quản hoại tử gần như hoàn toàn.

Mới đây, các bác sĩ khoa Hồi sức Truyền nhiễm (A4-D), Viện Lâm sàng các Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiếp nhận và điều trị thành công ca bệnh rất hiếm gặp và nguy kịch.

Bệnh nhân là nam giới, 68 tuổi, không có tiền sử bệnh mạn tính. Ông khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, mệt mỏi. Sau 2 ngày tự điều trị tại nhà, tình trạng trở nên nặng hơn với biểu hiện khó thở, buồn nôn và nôn. Khi được đưa vào bệnh viện tuyến trước, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và nội soi dạ dày - thực quản cho thấy phần lớn thành thực quản và dạ dày bị viêm, phù nề và hoại tử sinh hơi; niêm mạc xung huyết, mủn nát. Các bác sĩ xác định đây là tình trạng viêm hoại tử sinh hơi dạ dày - thực quản (Emphysematous Esophagogastritis) - thể bệnh hiếm gặp và có tiên lượng rất nặng.

Hình ảnh niêm mạc dạ dày thực quản xung huyết, mủn nát và có lỗ thoát mủ. Ảnh: BVCC.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Sỹ Thấu, khoa Hồi sức Truyền nhiễm (A4-D), kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Streptococcus constellatus. Đây là loại vi khuẩn thường trú ở niêm mạc đường tiêu hóa nhưng gần đây được ghi nhận có thể xâm nhập và gây viêm hoại tử tại nhiều cơ quan.

Người bệnh được hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh phổ rộng và nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch để "cho đường tiêu hóa nghỉ ngơi". Do tổn thương hoại tử diện rộng, nguy cơ vỡ hoặc thủng ống tiêu hóa, xuất huyết lớn và nhiễm trùng lan rộng ra tim, phổi, mạch máu rất cao, các bác sĩ phải hội chẩn liên tục giữa chuyên khoa hồi sức truyền nhiễm và tiêu hóa để đưa ra phác đồ tối ưu.

Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch, chức năng các tạng suy được phục hồi. Ông tiếp tục được theo dõi tổn thương tại chỗ thêm nhiều tuần trước khi xuất viện. Sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và có thể ăn uống bình thường trở lại.

Theo y văn thế giới, thể bệnh viêm hoại tử sinh hơi dạ dày - thực quản rất hiếm, chỉ có khoảng 10 ca được ghi nhận với tổn thương diện rộng cả thực quản và dạ dày. Đáng chú ý, chưa từng có trường hợp nào được báo cáo do vi khuẩn Streptococcus constellatus.

Tỷ lệ không qua khỏi của bệnh lên tới 50%, đặc biệt ở những bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị muộn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm suy giảm miễn dịch (đái tháo đường, suy thận mạn, suy dinh dưỡng) hoặc tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa do phẫu thuật ổ bụng, rượu, hoặc lạm dụng thuốc giảm đau chống viêm (NSAIDs).

Theo bác sĩ Thấu, chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa trên hình ảnh học, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính (CT). Phần lớn bệnh nhân được điều trị nội khoa bảo tồn với kháng sinh và hồi sức tích cực, phẫu thuật chỉ được chỉ định khi có biến chứng thủng ống tiêu hóa - nhưng thường đi kèm nguy cơ không qua khỏi cao.