Thái Lan yêu cầu người dân ngừng sử dụng lọ dầu hít nổi tiếng

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan vừa công bố một lô dầu hít Hồng Thái, công thức số 2, nhiễm vi sinh vượt chuẩn và yêu cầu người dân ngừng sử dụng.

Tờ Matichon Online đưa tin ngày 27/10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) công bố kết quả kiểm nghiệm sản phẩm dầu hít thảo dược Hồng Thái, công thức số 2 (số đăng ký G 309/62), cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do nhiễm vi sinh. Mẫu sản phẩm được lấy tại cơ sở sản xuất “Hongthai Phanich Herbal Products” và phân tích tại Cục Khoa học Y tế (Department of Medical Sciences).

Sản phẩm bị phát hiện nhiễm vi sinh vật. Ảnh: MGR Online.

Theo kết quả xét nghiệm, mẫu dầu hít bị nhiễm nhiều loại vi sinh, gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí (Total Aerobic Microbial Count), tổng nấm men và nấm mốc (Total Combined Yeasts and Mould Count), cùng vi khuẩn thuộc chi Clostridium spp.. Những chỉ số này đều vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn về độ tinh khiết và chất lượng trong quy định của Bộ Y tế Thái Lan ban hành năm 2021. Tờ Komchadleuk nhấn mạnh đây là sự việc khiến “ngành dược thảo Thái Lan chấn động”.

Sản phẩm vi phạm thuộc lô sản xuất số 000332, ngày sản xuất 9/12/2024, hạn sử dụng 8/12/2027. FDA xác định sản phẩm này là “thảo dược không đạt tiêu chuẩn” theo Điều 60(2) của Luật Sản phẩm Thảo dược năm 2019 (B.E. 2562), đồng thời yêu cầu người dân ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện sản phẩm thuộc lô nêu trên.

Cơ quan này cho biết đang tiến hành các bước xử lý theo quy định pháp luật với đơn vị sản xuất và nhà phân phối. Theo MGR Online, FDA cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm thảo dược từ nguồn uy tín, đồng thời có thể kiểm tra thông tin sản phẩm, số đăng ký và lô sản xuất trên website chính thức trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Theo quy định pháp luật, người sản xuất sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht, trong khi người bán sản phẩm vi phạm có thể bị phạt tù đến 6 tháng hoặc phạt tiền tối đa 50.000 baht, hoặc chịu cả hai hình phạt.