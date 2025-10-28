Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng

Ông Teerapong Rabueatham, chủ hãng dầu hít Hồng Thái cho biết đang thu hồi lô “Công thức số 2” bị FDA phát hiện nhiễm vi sinh vật và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với người dùng.

Tờ Matichon Online đưa tin, ông Teerapong Rabueatham, người sáng lập và chủ sở hữu Công ty TNHH Thảo dược Hồng Thái đã chính thức lên tiếng xác nhận sự việc liên quan đến thông tin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan phát hiện một lô sản phẩm chứa vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép loại dầu hít thảo mộc của hãng này mới đây.

Ông Teerapong Rabueatham cho biết lô dầu hít thảo dược Hồng Thái bị phát hiện nhiễm khuẩn là lô được sản xuất vào cuối năm 2024, thuộc dòng sản phẩm “Công thức 2” có sử dụng thảo mộc khô làm thành phần.

“Hiện tại, công ty đang tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng nói trên để tiêu hủy và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu người dùng gặp phải vấn đề”, ông Teerapong Rabueatham khẳng định.

Ông Teerapong Rabueatham, chủ sở hữu Công ty TNHH Thảo dược Hồng Thái. Ảnh: Matichon Online.

Chủ thương hiệu Hồng Thái cũng cho biết thêm rằng công ty đang phối hợp chặt chẽ với FDA để làm rõ các vấn đề liên quan, bao gồm “định nghĩa về vi sinh vật, tiêu chuẩn đo lường và mức độ nguy hiểm (nếu có) đối với người tiêu dùng”. Ông cũng lưu ý rằng theo tìm hiểu sơ bộ từ phía công ty, FDA vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về các loại vi sinh vật được phát hiện trong sản phẩm.

Ông Teerapong cho rằng những thông tin lan truyền rộng rãi vẫn chưa được làm rõ đầy đủ và mọi người vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ông dự đoán điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông chủ hãng dầu hít thảo mộc nổi tiếng toàn cầu nhấn mạnh đây là sự cố đầu tiên trong 20 năm hoạt động của công ty và khẳng định vấn đề “chỉ xảy ra duy nhất” với lô hàng “Công thức 2” đã nêu, không ảnh hưởng đến các sản phẩm khác.

Trước đó, sự việc bắt nguồn từ thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan. Cơ quan này cho biết đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên sau khi nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm dầu hít thảo dược Hồng Thái Công thức 2 (số đăng ký G 309/62) bị kết luận là không đạt tiêu chuẩn theo Thông báo của Bộ Y tế về Tiêu chuẩn cho các sản phẩm thảo dược, ban hành năm 2021 (B.E. 2564), do phát hiện bị vượt ngưỡng cho phép đối với một số loại vi sinh vật.

Dầu hít Hồng Thái là một trong những thương hiệu ống hít thảo dược phổ biến nhất tại Thái Lan, không chỉ được người dân địa phương tin dùng mà còn được rất nhiều khách du lịch quốc tế, trong đó có người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.