Ca sĩ Siu Black bị suy thận, viêm phổi cấp, bác sĩ nỗ lực điều trị

Vòng xoáy bệnh lý từ đái tháo đường, biến chứng suy thận mạn, suy tim và viêm phổi cấp khiến nữ ca sĩ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Từng được mệnh danh là “Họa mi núi rừng”, Siu Black sở hữu giọng hát đầy nội lực và phong cách mạnh mẽ hiếm có trong làng nhạc Việt. Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ lại khiến khán giả lo lắng khi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết Siu Black mắc đồng thời nhiều bệnh nền nghiêm trọng như tiểu đường, suy tim và suy thận giai đoạn cuối.

Tình trạng bệnh chồng bệnh của Siu Black

Ngày 27/10, thông tin ca sĩ Siu Black nguy kịch tại bệnh viện Hùng Vương ở Gia Lai khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Tình trạng của nữ ca sĩ đặc biệt nghiêm trọng khi diễn ra trên nền bệnh lý phức tạp kéo dài. Bệnh nhân bị thận mạn giai đoạn cuối (giai đoạn 5) do đái tháo đường nhiều năm, bệnh tim thiếu máu cục bộ, kèm theo cơn tăng áp khẩn cấp với huyết áp đo được lên đến 220 mmHg.

Được mệnh danh là “Họa mi núi rừng”, Siu Black sở hữu giọng hát đầy nội lực và phong cách mạnh mẽ hiếm có trong làng nhạc Việt.

Bác sĩ Giang thông tin nữ ca sĩ được chuyển từ tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) đến bệnh viện ở tỉnh Bình Định (Gia Lai cũ) khoảng 50 km khiến cho chỉ số oxy của bệnh nhân tụt rất nhiều.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ca sĩ Siu Black bị suy hô hấp cấp do phù phổi cấp (vì tim), kèm theo viêm phổi. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương nhu mô phổi do viêm và tình trạng ứ huyết ở phổi vì "bóng tim rất to" do suy tim. Các xét nghiệm cũng xác nhận chức năng thận đã "hư nhiều năm trên nền kiểm soát đái tháo đường kém".

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU). Một cuộc hội chẩn khẩn cấp đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành tại Hà Nội, trong đó có Giáo sư Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, bác sĩ Văn Đức Hạnh,... cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Phác đồ điều trị được đưa ra là tập trung kiểm soát nhiễm trùng, điều trị suy tim và hỗ trợ oxy. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch đa màng, đặc biệt là tràn dịch màng phổi hai bên. Đội ngũ y tế đã tiến hành dẫn lưu màng phổi cả hai bên kèm theo hỗ trợ thông khí.

“Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, oxy ổn, huyết áp ổn, nước tiểu bình thường, cải thiện rất nhiều so với ngày hôm qua”, bác sĩ Giang chia sẻ.

“Hướng điều trị là tiếp tục điều trị nội khoa, kiểm soát huyết áp, đường huyết, điều trị suy tim, viêm phổi trong 5-7 ngày tới”, bác sĩ Giang giải thích. Nếu ổn định, bệnh nhân có thể qua cơn nguy kịch và xuất viện sau khoảng một tuần.

Nỗ lực cứu 'Họa mi núi rừng'

Vòng xoáy bệnh lý từ đái tháo đường, biến chứng suy thận mạn, suy tim và viêm phổi cấp khiến nữ ca sĩ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Giang cho biết thời điểm tiếp nhận nữ ca sĩ Siu Black, tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ tương đối phức tạp do biến chứng nặng từ nhiều bệnh lý nền mạn tính. Khi tiếp nhận nữ ca sĩ, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa bệnh nhân bằng các biện pháp hồi sức tốt nhất.

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ ca sĩ Siu Black là người con Tây Nguyên đầy tài năng với giọng hát đầy nội lực, điều mà ông và mọi người mong mỏi nhất lúc này là cầu chúc cho ca sĩ Siu Black sớm khỏi bệnh để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2021, trên thế giới ước tính có khoảng 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh tiểu đường. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 783 triệu người vào năm 2045. Trong đó, cứ 3 người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường sẽ có 1 người bị tổn thương thận.

Tiểu đường gây ra 6,7 ​​triệu ca tử vong trong năm 2021 và là căn bệnh gây tử vong thứ 3, chỉ sau mạch và bệnh ung thư. Tại Việt Nam, có khoảng gần 3,8 triệu người phải sống chung với căn bệnh tiểu đường năm 2019.

Theo các chuyên gia, bệnh lý về đường huyết là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn giai đoạn cuối, nhưng nguy hiểm là quá trình này lại diễn ra âm thầm, thường kéo dài 5-10 năm mà bệnh nhân hoàn toàn không hay biết.