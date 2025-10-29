Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mẹo chọn sách bò tươi và cách làm trắng, khử mùi không cần hóa chất

  • Thứ tư, 29/10/2025 13:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chuyên gia hướng dẫn cách chọn sách bò tươi, làm trắng và khử mùi an toàn, giúp món ăn giữ được độ giòn, thơm tự nhiên.

Những miếng sách trắng tinh, khô, không nhớt thường là do bị tẩy bằng hóa chất.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), thời điểm tốt nhất để mua sách bò là vào buổi sáng sớm, khi bò vừa mổ. Lúc này, sách còn giữ được độ tươi, dai và hương đặc trưng tự nhiên. Sách bò tươi thường có lớp màng đen hơi sần nếu chưa làm sạch, hoặc màu trắng hồng nhẹ nếu được sơ chế. Khi cầm lên sẽ thấy chắc tay, sờ vào còn hơi nhớt - đó là dấu hiệu tươi ngon.

Ngược lại, sách bò để lâu đến xế chiều thường có mùi hôi nồng, bị mềm nhũn, không còn dai. Những miếng sách trắng tinh, khô, không nhớt là do bị tẩy bằng hóa chất - loại này tuyệt đối không nên mua vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để làm trắng sách bò an toàn, chuyên gia khuyên có thể áp dụng hai cách đơn giản tại nhà.

Cách thứ nhất là chần nước sôi: cho sách vào nồi nước sôi khoảng 5-8 phút để lớp màng đen mềm ra, sau đó vớt ra xả lạnh, dùng dao cạo sạch phần bẩn bám trên bề mặt rồi rửa lại nhiều lần.

Cách thứ hai là dùng vôi ăn trầu: cho hai nắm vôi ăn trầu vào thau, chà xát đều lên lá sách và ngâm khoảng 5 phút. Sau đó, cạo sạch lớp màng đen, rửa kỹ bằng nước nhiều lần cho đến khi không còn cặn vôi. Nhờ vậy, sách bò vừa trắng tự nhiên vừa giữ được độ giòn mà không cần đến hóa chất.

Để khử mùi hôi, có thể dùng những nguyên liệu dễ kiếm trong bếp. Với muối, gừng và chanh, bóp kỹ sách bò với muối hai lần, rửa sạch, sau đó ngâm trong hỗn hợp rượu gừng giã nhuyễn 3–5 phút. Cuối cùng, vắt nước chanh bóp lại một lần nữa rồi rửa sạch.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp muối, giấm và baking soda, pha giấm loãng với muối, ngâm sách bò 3-5 phút, sau đó thêm một muỗng cà phê baking soda, bóp kỹ, cạo sạch lớp màng bẩn và rửa lại bằng nước lạnh.

Những cách làm này không chỉ giúp loại bỏ mùi hôi và tạp chất mà còn giữ được hương vị tươi giòn của sách bò.

Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

Như Loan

