Bốn bề là nước, 1.300 người bị cô lập ở bệnh viện Đà Nẵng

Mưa lớn khiến bệnh viện bị cô lập suốt ba ngày qua. Giữa biển nước mênh mông, hàng trăm y bác sĩ vẫn túc trực bên giường bệnh, cố giữ an toàn cho 1.300 người bên trong.

Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam ngập hơn 1,5 m. Ảnh: Ngọc Giàu.

"Nước lên nhanh lắm, chúng tôi khiêng đồ và chuyển người bệnh vội lên tầng 2", giọng chị Ngọc khàn đặc chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 29/10 sau nhiều đêm thức trắng. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xuống dày đặc, phủ trắng con đường dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

"Bệnh viện bốn bề toàn là nước. Ở ngoài thì ngập, trong này thì điện mất, nước sinh hoạt cũng sắp cạn", chị Ngọc kể. Nhà chị ở ngay phường Điện Bàn, giờ cũng ngập sâu. Con nhỏ gửi cho ba mẹ trông giúp, nhưng nhiều ngày nay không liên lạc được.

Nước dâng cao hơn 1,5 mét

"Muốn về cũng không thể. Điện thoại hết pin, sóng yếu, chỉ biết cầu trời cho nhà an toàn. Còn mình thì phải ở lại, bệnh viện đang quá tải, ai cũng phải gắng", chị Ngọc nói.

Những ngày qua, nữ nhân viên y tế này và đồng nghiệp thay nhau trực đêm, vừa chăm bệnh nhân, vừa kê cao thiết bị, dọn nước tràn. Mỗi người chỉ chợp mắt chừng một giờ rồi lại tiếp tục công việc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tải, Giám đốc bệnh viện, cho biết khoảng 1.200-1.300 người gồm bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế đang mắc kẹt bên trong.

"Từ tối thứ Hai nước bắt đầu dâng. Đến nay đã ba ngày, tầng một không còn thấy đâu là nền nhà. Di chuyển ra ngoài là không thể", bác sĩ Tải nói.

Hình ảnh nước ngập mênh mông ở bệnh viện, nhân viên y tế vận chuyển đồ lên tầng 2. Ảnh: Ngọc Giàu.

Từ chiều 27/10, mưa lớn không ngớt. Nước từ các con sông dồn về khiến khu vực Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam nhanh chóng ngập sâu. Đến chiều 29/10, tầng một của bệnh viện đã chìm hoàn toàn trong nước.



Khi nước tràn vào khuôn viên, toàn bộ bệnh nhân và thiết bị được khẩn trương di chuyển lên tầng hai. Những chiếc giường bệnh, máy thở, bình oxy, hồ sơ y khoa được chuyển bằng tay, bằng sức người. Sau vài giờ, tầng một chìm trong nước. May là bệnh viện chủ động sớm nên không thiệt hại gì lớn. Các khu hồi sức, cấp cứu vẫn hoạt động bình thường.

Dù điện bị cắt, nước sinh hoạt cạn, mọi người vẫn cố duy trì điều trị. Bệnh viện chỉ còn trông chờ vào máy phát điện dự phòng, chia ca chạy liên tục để giữ hệ thống oxy và thiết bị sống còn cho người bệnh nặng.

Hai ngày qua, quân đội và công an đã tổ chức nhiều chuyến ca nô vượt dòng nước lũ, vận chuyển thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm vào bệnh viện. Mỗi chuyến đi là một hành trình vất vả. Nước chảy xiết, bùn ngập lút bánh xe, đường bị chia cắt.

"Hiện việc ăn uống tạm thời đã ổn nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và các mạnh thường quân. Nhưng nguồn thực phẩm và nước uống vẫn là nhu cầu cấp thiết nhất trong những ngày tới", bác sĩ Tải cho biết.

Còn bệnh nhân là còn phải ở lại

Phía ngoài cổng bệnh viện, nước ngập quá thắt lưng. Từng chiếc xuồng nhỏ lắc lư giữa dòng nước đục, chở theo vài bệnh nhân từ khu dân cư gần đó. Khi xuồng cập bờ, nhân viên y tế lập tức lội xuống, đỡ người bệnh lên. Họ khiêng cáng, mang theo cả máy đo, bình oxy rồi bì bõm vượt qua hành lang ngập nước để đưa lên tầng hai cấp cứu.

"Xa hơn thì chịu, đường ngập sâu quá, không thể vào được nữa", bác sĩ Tải cho hay.

Dù ai cũng thấm mệt sau nhiều ngày không ngủ, trong bệnh viện không ai nhắc đến chuyện nghỉ ngơi. Mối bận tâm của họ chỉ xoay quanh việc giữ nguồn điện ổn định, đảm bảo thuốc men và chút nước còn lại để nấu cháo cho người bệnh.

Nhân viên y tế nhận thực phẩm từ công an, quân đội và mạnh thường quân để chia cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Giàu.

Nhiều người có người thân ở xa, đã mất liên lạc vài ngày, lòng không khỏi lo lắng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, rời bệnh viện là điều không thể, còn bệnh nhân thì họ vẫn phải ở lại.

Nhân viên y tế dựng bếp dã chiến để nấu ăn cho người bệnh. Ảnh: Ngọc Giàu.

Ở hành lang, nhiều y bác sĩ nằm tạm trên ghế, áo mưa phủ lên người, tranh thủ chợp mắt. Mỗi khi nghe tiếng máy phát điện khựng lại, ai cũng giật mình bật dậy. Có người bật điện thoại xem nước đã rút chưa, nhưng tín hiệu yếu, chẳng thấy gì ngoài màn hình nhiễu.

Ba ngày qua, mưa lũ tiếp tục gây ngập nặng tại nhiều tỉnh miền Trung. Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến quốc lộ bị chia cắt, hàng nghìn người dân phải sơ tán.

"Dự kiến ít nhất đến ngày mai nước vẫn chưa rút. Chúng tôi cố gắng duy trì điều trị, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước hết", bác sĩ Tải chia sẻ.