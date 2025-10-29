Vợ chồng trẻ bị liệt sau khi hít gần 300 quả bóng cười

Tưởng chỉ là trò giải trí vô hại, vợ chồng anh T. ở Hà Nội hít bóng cười suốt gần một năm. Khi tay chân tê liệt, không thể đi lại, họ mới nhận ra bi kịch.

Bàn tay của anh T. bị tê bì, không thể khép lại và mất cảm giác. Ảnh: Mai Thanh.

Tại Trung tâm Chống độc, anh T. (36 tuổi, Hà Nội) ngồi lặng lẽ trên giường bệnh. Bên cạnh, chị H. (32 tuổi) đang được nhân viên y tế hỗ trợ tập vận động. Cả hai đều mắc di chứng liệt, tê bì chân tay và rối loạn cảm giác sau thời gian dài hít bóng cười.

Chi 20 triệu đồng mua bóng

Cuối năm 2024, khi đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), thấy bạn bè dùng bóng cười, anh T. tò mò thử.

"Tôi nghĩ chỉ là trò vui, ai ngờ chỉ một lần thử rồi bị cuốn vào lúc nào không biết", anh T. nói.

Từ vài quả mua vui, anh T. dần nghiện cảm giác hưng phấn mà khí N₂O mang lại. Càng chơi càng bị cuốn, có lần, chỉ trong hai ngày, đôi vợ chồng tiêu gần 20 triệu đồng mua bóng. Hai vợ chồng thường lén chơi bóng cười trong phòng riêng để không ai phát hiện, kể cả con cái. Có giai đoạn, cả hai sử dụng liên tục 6-8 bình mỗi ngày, mỗi bình chứa khoảng 40 quả bóng.

"Chơi bóng cười vừa tốn kém vừa vô ích. Có tiền là lại mua, có tuần tiêu đến vài chục triệu. Giờ nghĩ lại, đúng là ngu dại", anh T. thừa nhận.

Sau gần 10 tháng sử dụng, anh T. thấy tay tê rần, sau đó triệu chứng lan xuống chân, đứng lên là ngã. Đến khi không thể nhấc nổi chân, anh mới vào viện.

Hình ảnh tổn thương tủy sống trên bệnh nhân ngộ độc bóng cười. Ảnh: Mai Thanh.

Chị H. cũng gặp tình trạng tương tự: tê bì bàn chân, cảm giác “như kiến bò trong người”, đi lại loạng choạng. Kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy cả hai bị tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N₂O, ảnh hưởng nặng đến dây thần kinh vận động và cảm giác.

"Chúng tôi từng có công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy. Giờ mọi thứ đảo lộn. Đêm ngủ phải bóp chân cho nhau vì đau buốt", chị H. nói trong nước mắt.

Hiện, cả hai được điều trị phục hồi chức năng, giải độc kết hợp vật lý trị liệu. Theo bác sĩ, quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thể phục hồi hoàn toàn nếu tổn thương tủy sống đã nặng.

Một phút “phê”, đánh đổi cả cuộc đời

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khí N₂O trong bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, gây tổn thương sâu ở ba cơ quan chính là hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản.

"Khí này phá hủy lớp myelin khiến tủy sống và não bị ‘đứt’ đường truyền tín hiệu. Hậu quả là tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở. Có bệnh nhân không thể tự ngồi dậy, liệt toàn thân", bác sĩ Nguyên nói.

Ngoài ra, khí N₂O còn gây thiếu máu, suy tủy và ảnh hưởng đến sinh sản, làm giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết và giảm ham muốn ở cả nam và nữ.

Bóng cười có cơ chế gây nghiện tương tự ma túy. Người dùng phải tăng liều liên tục, từ vài quả lên hàng chục quả mỗi ngày. Có người hồi phục rồi vẫn tái nghiện. Đây là ma túy trá hình, tuyệt đối không có liều an toàn.

Trong khi đó, TS.BS Nguyễn Đăng Đức, cho biết thời gian gần đây Trung tâm Chống độc liên tục tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc bóng cười, chủ yếu là người trẻ.

Có bệnh nhân mới 20 tuổi, sau vài tháng dùng bóng cười đã liệt tứ chi. Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương tủy sống không thể hồi phục. Điều đáng lo là bóng cười vẫn đang được buôn bán tràn lan dưới danh nghĩa "khí giải trí"

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo người dân không sử dụng bóng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu xuất hiện các dấu hiệu tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng sau khi hít khí cười, cần đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần tăng cường giám sát, tuyên truyền để ngăn chặn tình trạng sử dụng bóng cười lan rộng trong giới trẻ.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh bóng cười không phải trò giải trí vô hại, mà là chất độc đang âm thầm hủy hoại não, tủy sống và tương lai của người trẻ.

"Đừng để một phút tò mò biến thành bi kịch suốt đời", bác sĩ Nguyên nói thêm.