Nhà sản xuất Tylenol bị kiện vì cáo buộc lừa dối phụ nữ mang thai

Vụ kiện xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo chưa có căn cứ về việc thuốc Tylenol có thể gây ra chứng tự kỷ và ADHD ở trẻ em.

Thuốc giảm đau, hạ sốt Tylenol được bày bán phổ biến tại các hiệu thuốc ở Mỹ. Ảnh: Kylie Cooper/Reuters.

Theo The Independent, Ken Paxton, Tổng chưởng lý Texas, vừa đệ đơn kiện Johnson & Johnson và Kenvue, hai công ty sản xuất thuốc Tylenol, với cáo buộc đã "tiếp thị lừa dối" loại thuốc này tới các bà mẹ mang thai mặc dù biết rõ những rủi ro tiềm ẩn khi tiếp xúc sớm với acetaminophen - thành phần hoạt chất trong thuốc.

Tylenol là tên thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến ở Bắc Mỹ, với hoạt chất chính là acetaminophen (paracetamol).

"Các tập đoàn dược phẩm lớn đã trục lợi từ cơn đau và đẩy mạnh sản xuất thuốc bất chấp rủi ro. Họ đã lừa dối hàng thập kỷ, cố tình gây nguy hiểm cho hàng triệu người để kiếm lời", Paxton phát biểu trong một thông cáo báo chí hôm 28/10.

Trong đơn kiện, Paxton khẳng định rằng trong nhiều thập kỷ, Johnson & Johnson đã "cố tình phớt lờ việc tiếp xúc với các sản phẩm acetaminophen của họ trước khi sinh và trong thời thơ ấu có thể gây ra chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em".

Văn phòng của ông Paxton cho biết việc tiếp thị Tylenol như loại thuốc an toàn cho phụ nữ mang thai bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của Texas.

Theo ông Paxton, thậm chí Johnson & Johnson còn cố gắng trốn tránh bằng cách chuyển giao trách nhiệm bất hợp pháp cho một công ty khác.

"Johnson & Johnson cũng vi phạm Đạo luật chuyển giao gian lận thống nhất của Texas bằng cách gian lận chuyển các khoản nợ phát sinh từ Tylenol sang một công ty riêng biệt, Kenvue, nhằm bảo vệ tài sản của họ khỏi các vụ kiện phát sinh từ tác động có hại của Tylenol đối với trẻ em", đơn kiện cho biết thêm.

Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn của Kenvue khẳng định công ty rất quan ngại về tình trạng lan truyền thông tin sai lệch về tính an toàn của acetaminophen và tác động tiềm tàng của nó đối với sức khỏe của phụ nữ và trẻ em Mỹ.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ mình trước những khiếu nại này và sẽ phản hồi theo quy trình pháp lý. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ cộng đồng y tế toàn cầu đã thừa nhận tính an toàn của acetaminophen và tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng trong các vụ kiện tụng vì những khiếu nại này thiếu cơ sở pháp lý và bằng chứng khoa học", công ty cho biết.

Vụ kiện xảy ra trong bối cảnh trước đó cả Bộ trưởng Y tế Robert F Kennedy Jr. và Tổng thống Donald Trump cáo buộc mối liên hệ giữa chứng tự kỷ và việc sử dụng thuốc giảm đau acetaminophen, đồng thời khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên dùng Tylenol.

Bất chấp cáo buộc, nhiều nhóm y khoa hàng đầu lên tiếng bảo vệ việc sử dụng Tylenol cho phụ nữ mang thai. Học viện Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) gọi tuyên bố của chính quyền Trump về Tylenol là "vô trách nhiệm". Nhóm này cảnh báo cơn đau và sốt có thể gây hại nếu không được điều trị trong thời kỳ mang thai.

"Những ý kiến cho rằng việc sử dụng acetaminophen trong thai kỳ gây ra chứng tự kỷ không chỉ khiến bác sĩ lo ngại mà còn vô trách nhiệm, khiến phụ nữ mang thai hoang mang, đặc biệt với những người có thể cần dựa vào loại thuốc có lợi này trong thai kỳ", tổ chức y tế này cho biết.

Tiến sĩ Helen Tager-Flusberg, Giáo sư danh dự tại Đại học Boston và là người đứng đầu Liên minh các nhà khoa học về chứng tự kỷ, phát biểu với tờ The Independent rằng: "Khuyên phụ nữ mang thai không dùng Tylenol thực sự là hành động rất vô trách nhiệm".