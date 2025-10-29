Bác sĩ Việt Nam mổ nội soi thị phạm tại Liên bang Nga

PGS.TS Đồng Văn Hệ đại diện Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thần kinh tại khóa đào tạo quốc tế quy tụ chuyên gia khắp thế giới.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, đại diện Việt Nam, tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo quốc tế về nội soi vi phẫu thần kinh tại Nga. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vừa tham gia với vai trò chuyên gia giảng dạy tại khóa đào tạo quốc tế về nội soi vi phẫu thần kinh tổ chức tại Liên bang Nga.

Khóa học quy tụ nhiều bác sĩ trẻ, bác sĩ nội trú và các chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Việt Nam… Mỗi chuyên gia đảm nhiệm giảng dạy một lĩnh vực chuyên sâu, từ phẫu thuật mạch máu, vi phẫu đến nội soi thần kinh.

Đây là lần thứ hai PGS.TS Đồng Văn Hệ được mời tham gia với tư cách giảng viên quốc tế, sau lần đầu tiên vào năm 2023, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của phẫu thuật thần kinh Việt Nam trên trường quốc tế.

Không chỉ là người thầy trong các lớp học quốc tế, PGS.TS Đồng Văn Hệ còn được biết đến như một trong những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thần kinh tại Việt Nam, từng điều trị thành công nhiều ca u não phức tạp, giúp bệnh nhân hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Ông chia sẻ phẫu thuật thần kinh là một trong những lĩnh vực khó nhất của ngoại khoa, nơi mỗi quyết định trong phòng mổ đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Suốt hơn 40 năm trong nghề, vị bác sĩ vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng và tinh thần cầu thị. "Trước mỗi ca bệnh, dù đơn giản hay phức tạp, chúng tôi đều phải suy nghĩ, đọc tài liệu, hội chẩn, thậm chí trao đổi với các chuyên gia quốc tế để tìm ra phương án tối ưu. Có những ca thành công ngay, cũng có ca không đạt như mong muốn. Sau mỗi lần thất bại, tôi đều rà soát lại toàn bộ quy trình để rút kinh nghiệm", bác sĩ Hệ chia sẻ.