Tôi đối đầu với 'thủ phạm' khét tiếng gây đột quỵ

Sau giờ mổ, tôi thường quan sát bệnh nhân tập luyện và phục hồi. Những lúc này, tôi lại càng thấm thía giá trị của sự "thấu hiểu" trong y khoa. Những lời dạy của các thầy luôn là điều tôi mang theo. Đặc biệt, PGS.TS Lê Văn Trường (Phó Giám đốc Bệnh viện) và TS Nguyễn Trọng Tuyển (Chủ nhiệm khoa Can thiệp mạch Thần Kinh) đã thành kim chỉ nam trong suốt hành trình nghề nghiệp của tôi. Các thầy không chỉ truyền đạt thuần túy thao tác kỹ thuật, mà còn giúp tôi nhìn sâu vào bản chất của bệnh lý, để biết lý do đằng sau mỗi quyết định điều trị là gì.