Cận cảnh trực thăng cấp cứu trên bầu trời TP.HCM

Sáng 13/10, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Sư đoàn 370 tổ chức chuyến bay nghiệm thu bãi đáp trực thăng thứ hai trên nóc tòa nhà 1.000 giường, chuẩn bị đưa vào hoạt động. Chiếc trực thăng hạ cánh trong tiếng cánh quạt dội vang giữa buổi sáng trong xanh, bụi và gió cuộn nhẹ quanh khu sân đỗ, gợi lại khung cảnh quen thuộc của những ca cấp cứu đường không khẩn cấp.
Từ khoảng 9h10 sáng, trực thăng bắt đầu bay treo, cất cánh rồi hạ xuống bãi đáp nhiều lần. Mỗi thao tác đều được giám sát chặt chẽ để kiểm tra toàn diện độ an toàn, kỹ thuật và điều phối không lưu.
Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo và chứng kiến quá trình nghiệm thu. Ông đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Quân y 175 trong việc đầu tư, hoàn thiện năng lực cấp cứu đường không, coi đây là bước tiến quan trọng trong mô hình bệnh viện đa tầng, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng từ các đảo, vùng sâu xa bằng trực thăng. Thượng tướng nhấn mạnh công trình không chỉ có ý nghĩa trong cứu hộ, cứu nạn mà còn khẳng định năng lực phối hợp giữa quân đội với ngành y tế, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực phía Nam.
Dưới sân, lực lượng kỹ thuật và các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 dõi theo nghiêm túc từng chuyển động. Khi bánh trực thăng chạm mặt sàn thép, tiếng vỗ tay vang lên từ khu vực chỉ huy. Buổi bay nghiệm thu thành công, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực cấp cứu đường không của Quân y Việt Nam.
Một sĩ quan không quân đứng trên bãi đáp, ra hiệu và điều phối qua bộ đàm, đảm bảo quy trình an toàn bay tuyệt đối. Đây là bước kiểm tra quan trọng trước khi bãi đáp trực thăng thứ hai của bệnh viện chính thức đi vào hoạt động, phục vụ công tác cấp cứu đường không cho bộ đội và người dân.
Hai phi công thuộc Sư đoàn 370 tập trung quan sát, điều khiển trực thăng Mi-171 trong chuyến bay kiểm tra bãi đáp. Từng thao tác đều được thực hiện chính xác, tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho buổi nghiệm thu.
Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt (đứng ngoài cùng bên trái), Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, theo dõi quá trình hạ cánh từ khu chỉ huy cùng các lãnh đạo. Sau nghiệm thu, sẽ có thêm các chuyến bay huấn luyện cả ngày lẫn đêm trước khi bãi đáp chính thức đi vào vận hành cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Trung tâm Cấp cứu chấn thương của bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 của TP.HCM để triển khai nhiệm vụ cấp cứu đường không. Đây là phần quan trọng trong hoạt động cấp cứu ngoại viện, nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh nhân, không chỉ phục vụ lực lượng quân đội và ngư dân ở biển đảo, mà còn hướng tới người dân tại các khu vực xa trung tâm thành phố.
Các sĩ quan thuộc Sư đoàn 370 tập trung theo dõi màn hình radar và bản đồ bay trong phòng điều hành đặt trên nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175. Họ liên tục trao đổi qua bộ đàm, hướng dẫn tổ lái điều chỉnh hướng tiếp cận và độ cao, đảm bảo trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp trong buổi nghiệm thu.
Các kỹ sư quân đội tiến hành kiểm tra từng chi tiết như hệ thống đèn tín hiệu, đường dẫn, khớp nối thép và vị trí an toàn hạ cánh. Mọi tiêu chuẩn kỹ thuật đều được đánh giá đạt yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Bãi đáp trực thăng nổi bật giữa khuôn viên rộng 21 ha của bệnh viện. Bên dưới, khu cấp cứu và hành lang kết nối đã sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân nặng từ Trường Sa, Nhà giàn DK và vùng biển Tây Nam.
Đây là bãi đáp trực thăng thứ hai của Bệnh viện Quân y 175, cũng là bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM có hai bãi đáp hoạt động. Sân đầu tiên tại Viện Chấn thương Chỉnh hình đã nhiều năm hỗ trợ các ca cấp cứu khẩn từ biển đảo. Theo thống kê trong 5 năm qua, có gần 100 chuyến bay cấp cứu, vận chuyển hơn 100 bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 an toàn.
