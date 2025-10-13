Cận cảnh trực thăng cấp cứu trên bầu trời TP.HCM

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt (đứng ngoài cùng bên trái), Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, theo dõi quá trình hạ cánh từ khu chỉ huy cùng các lãnh đạo. Sau nghiệm thu, sẽ có thêm các chuyến bay huấn luyện cả ngày lẫn đêm trước khi bãi đáp chính thức đi vào vận hành cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Trung tâm Cấp cứu chấn thương của bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 của TP.HCM để triển khai nhiệm vụ cấp cứu đường không. Đây là phần quan trọng trong hoạt động cấp cứu ngoại viện, nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh nhân, không chỉ phục vụ lực lượng quân đội và ngư dân ở biển đảo, mà còn hướng tới người dân tại các khu vực xa trung tâm thành phố.