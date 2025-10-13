Ba bộ phận của cua chứa nhiều vi khuẩn không nên ăn

Theo các chuyên gia, trên thực tế, vẫn có một số loại cua khi vừa chết vẫn có thể thưởng thức được. Tuy nhiên, bạn cần biết cách bảo quản đúng.

Việc ăn cua được bảo quản không đúng cách tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Cua là món ăn được nhiều người yêu thích, nhưng quanh chuyện ăn cua lại có không ít thắc mắc. Không ít người băn khoăn liệu cua vừa chết có thể ăn được không, cua để lạnh ngoài chợ có gây hại sức khỏe như lời đồn, hay những bộ phận nào của cua cần tránh vì chứa nhiều vi khuẩn, độc tố.

Chia sẻ với Nhân Dân Nhật báo, ông Nguyễn Quang Phong, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin về Thực phẩm và Sức khỏe (Trung Quốc), cho biết cua là loài ăn tạp, có thể mang theo một số vi khuẩn hoặc tạp chất từ môi trường sống.

Khi còn sống, dạ dày của cua (túi cát) còn nguyên vẹn, các quá trình tiêu hóa diễn ra bình thường nên vi khuẩn chưa kịp sinh sôi. Tuy nhiên, sau khi cua chết, các enzyme và vi sinh vật trong cơ thể bắt đầu phân hủy mô, khiến thịt dễ biến chất và sinh các amin sinh học (như histamine).

Khi đó, thịt cua nhanh chóng mềm, nhão, vi khuẩn phát triển mạnh, phân hủy protein và các axit amin tự do tạo thành histamine cùng nhiều chất độc khác. Histamine là chất bền với nhiệt, nên nấu chín cũng khó loại bỏ hoàn toàn.

Việc cua chết có thể ăn được hay không còn tùy vào loại. Với cua nước ngọt như cua đồng, cua sông hay còn gọi là cua gạch, chúng thường sống ở tầng bùn, nơi tích tụ nhiều chất hữu cơ và vi khuẩn, nên ăn cua khi còn sống, tránh dùng cua đã chết lâu hoặc có mùi lạ.

Trong khi đó, cua biển như cua ghẹ hay cua xanh sống ở môi trường nước mặn sạch hơn, thức ăn của chúng cũng ít nhiễm bẩn hơn. Thịt cua biển biến chất chậm hơn, nên nếu cua vừa chết, được bảo quản lạnh ngay và trong thời gian ngắn, thì nguy cơ thấp hơn, nhưng hương vị sẽ giảm.

Theo các chuyên gia, cua ngon nhất là cua sống, được hấp chín và ăn ngay. Nếu chưa dùng đến, bạn có thể buộc chặt, bảo quản trong ngăn mát và phủ khăn ẩm lên trên. Trước khi chế biến, nên kiểm tra xem cua còn sống hay không bằng cách chạm nhẹ vào mắt. Nếu không thấy cua phản ứng, không nên sử dụng.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, mang, ruột và túi dạ dày của cua là những phần dễ chứa chất bẩn, nên loại bỏ khi chế biến. Mang cua nằm ở hai bên thân, có màu xám trắng, là cơ quan hô hấp nên dễ tích tụ kim loại nặng và chất bẩn. Ruột cua dạng sợi đen nằm trong nắp bụng, còn dạ dày là túi trong suốt gần mai, nơi chứa nhiều cặn bẩn và vi khuẩn.

Hầu hết mọi người đều có thể ăn cua, song một số nhóm cần thận trọng như người bị viêm loét dạ dày, ruột, bệnh gan mật, người dễ dị ứng hoặc có nồng độ axit uric cao. Người bị gout vẫn có thể ăn nhưng nên hạn chế, bởi cua chứa nhiều purin. Phụ nữ mang thai có thể ăn cua chín kỹ với lượng vừa phải nếu tiêu hóa tốt, nhưng cần đảm bảo cua còn tươi và được nấu chín hoàn toàn.