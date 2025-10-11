Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Gục ngã sau khi bị ong vò vẽ đốt 117 nốt khắp cơ thể

  • Thứ bảy, 11/10/2025 07:01 (GMT+7)
  • 07:01 11/10/2025

Bị 117 nốt ong vò vẽ tấn công khắp cơ thể, người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.

Ông T. bị 117 nốt đốt tập trung ở vùng đầu, tay, chân và những nơi không có quần áo che phủ.

Khi đang làm đồng tại xã Đồng Lương (Phú Thọ), ông N.T.T. (61 tuổi) vô tình va phải tổ ong vò vẽ. Hàng trăm con ong lao ra tấn công, khiến ông bị 117 nốt đốt tập trung ở vùng đầu, tay, chân và những nơi không có quần áo che phủ.

Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, ông T. cố chạy về nhà nhưng gục ngã ngay trước cửa. Gia đình lập tức đưa ông đến trạm y tế xã để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển khẩn lên Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Khi nhập viện, ông trong tình trạng kích thích, toàn thân nổi ban đỏ, ngứa, đau quặn bụng, khó thở, chỉ số oxy máu giảm còn 90%, mạch nhanh và huyết áp tăng cao. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị phản vệ mức độ nặng do ong đốt.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu được huy động. Phác đồ điều trị phản vệ được triển khai khẩn trương với Adrenaline duy trì liên tục cùng các thuốc hỗ trợ khác. Sau 20 giờ điều trị tích cực, ông T. qua khỏi cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi sát sao.

Tám ngày sau, ông xuất viện an toàn, trên người vẫn còn nguyên 117 vết ong đốt.

ong dot 117 vet anh 1

Sau 20 giờ điều trị tích cực, ông T. qua khỏi cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi sát sao.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, cho biết phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể không qua khỏi rất nhanh. Dị nguyên thường đến từ thức ăn, thuốc, nọc côn trùng hoặc phấn hoa. Khi cơ thể phản ứng quá mức, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.

Theo bác sĩ Long, đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận. Nhờ được sơ cứu đúng cách tại trạm y tế xã và sự phối hợp nhanh chóng của đội ngũ bác sĩ tuyến trên, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, không tổn thương thận hay các cơ quan khác.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

PGS Nguyễn Lân Hiếu nói về nỗi lo tăng huyết áp ở người trẻ

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh nhiều bệnh nhân trẻ bị tăng huyết áp được chỉ định chụp CT, MRI mà bỏ qua các bước khám cơ bản. Đây là sai lầm có thể khiến việc điều trị lệch hướng.

13:55 10/10/2025

Nước súc miệng Nano Silver bị buộc thu hồi

Bộ Y tế ra quyết định xử phạt Dược phẩm Hà Tây 25 triệu đồng và tước giấy phép sản xuất mỹ phẩm trong 1,5 tháng do vi phạm quy định ghi nhãn.

11:51 10/10/2025

Dấu hiệu cảnh báo trẻ bị dị ứng sữa bò cha mẹ cần biết

Sữa bò là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra phản ứng dị ứng thực phẩm ở trẻ em. May mắn, hầu hết trẻ sẽ khỏi dị ứng sữa bò khi lớn lên.

10:02 10/10/2025

Phương Anh

Ảnh: BVCC

ong đốt 117 vết ong vò vẽ sốc phản vệ cấp cứu

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý