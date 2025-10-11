Gục ngã sau khi bị ong vò vẽ đốt 117 nốt khắp cơ thể

Bị 117 nốt ong vò vẽ tấn công khắp cơ thể, người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.

Khi đang làm đồng tại xã Đồng Lương (Phú Thọ), ông N.T.T. (61 tuổi) vô tình va phải tổ ong vò vẽ. Hàng trăm con ong lao ra tấn công, khiến ông bị 117 nốt đốt tập trung ở vùng đầu, tay, chân và những nơi không có quần áo che phủ.

Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, ông T. cố chạy về nhà nhưng gục ngã ngay trước cửa. Gia đình lập tức đưa ông đến trạm y tế xã để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển khẩn lên Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Khi nhập viện, ông trong tình trạng kích thích, toàn thân nổi ban đỏ, ngứa, đau quặn bụng, khó thở, chỉ số oxy máu giảm còn 90%, mạch nhanh và huyết áp tăng cao. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị phản vệ mức độ nặng do ong đốt.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu được huy động. Phác đồ điều trị phản vệ được triển khai khẩn trương với Adrenaline duy trì liên tục cùng các thuốc hỗ trợ khác. Sau 20 giờ điều trị tích cực, ông T. qua khỏi cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi sát sao.

Tám ngày sau, ông xuất viện an toàn, trên người vẫn còn nguyên 117 vết ong đốt.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, cho biết p hản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể không qua khỏi rất nhanh. Dị nguyên thường đến từ thức ăn, thuốc, nọc côn trùng hoặc phấn hoa. Khi cơ thể phản ứng quá mức, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.

Theo bác sĩ Long, đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận. Nhờ được sơ cứu đúng cách tại trạm y tế xã và sự phối hợp nhanh chóng của đội ngũ bác sĩ tuyến trên, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, không tổn thương thận hay các cơ quan khác.