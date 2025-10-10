Dấu hiệu cảnh báo trẻ bị dị ứng sữa bò cha mẹ cần biết

Sữa bò là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra phản ứng dị ứng thực phẩm ở trẻ em. May mắn, hầu hết trẻ sẽ khỏi dị ứng sữa bò khi lớn lên.

Thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết sữa bò là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây dị ứng thực phẩm ở trẻ em.

May mắn là phần lớn trẻ sẽ thoát khỏi tình trạng này khi lớn lên, nhưng trong giai đoạn đầu đời, dị ứng sữa bò có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, thậm chí nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Cách nhận biết trẻ bị dị ứng sữa bò

Khác với bất dung nạp lactose (do cơ thể thiếu men tiêu hóa đường sữa), dị ứng sữa bò là phản ứng của hệ miễn dịch trước protein trong sữa. Để chẩn đoán, bác sĩ sẽ kết hợp xét nghiệm dị ứng với thử nghiệm loại trừ sữa khỏi khẩu phần ăn.

Trẻ bị dị ứng sữa bò thường có các biểu hiện như sưng môi, mặt hoặc quanh mắt, nổi mề đay, mẩn ngứa, tê lưỡi, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này có thể xuất hiện riêng lẻ hoặc đồng thời.

Theo thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi được chẩn đoán dị ứng sữa bò, biện pháp duy nhất là tránh hoàn toàn sữa bò và các sản phẩm chứa sữa. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý đọc kỹ nhãn thực phẩm, vì sữa bò có mặt trong rất nhiều món ăn thường ngày. Các loại sữa động vật khác như sữa dê, sữa cừu cũng chứa protein tương tự và không nên sử dụng.

Việc nấu chín hoặc chế biến kỹ có thể giúp giảm bớt tính dị ứng của protein, song không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Trong giai đoạn đầu đời, dị ứng sữa bò có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, thậm chí nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm. Ảnh: Freepik.

Những thực phẩm cần tránh gồm: sữa A2, bơ, phô mai, sữa đặc có đường, kem, sữa chua, custard (sữa trứng), whey, casein, sữa công thức thông thường, sữa không lactose hoặc đồ uống probiotic có nguồn gốc sữa.

Các sản phẩm thay thế sữa bò

Theo thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Huyền, đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nếu cần loại bỏ sữa bò, việc thay thế bằng một sản phẩm thay thế phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu và sự phát triển:

Trẻ 0-6 tháng: nên dùng sữa công thức thủy phân hoàn toàn hoặc sữa amino acid do bác sĩ kê đơn.

Trẻ 6-12 tháng: có thể dùng sữa đậu nành nếu dung nạp tốt. Không nên dùng sữa không lactose, sữa HA, sữa A2 hoặc sữa chống trào ngược.

Trẻ trên 1 tuổi: sữa đậu nành vẫn là lựa chọn an toàn. Các loại sữa gạo, sữa yến mạch có thể dùng nhưng chỉ theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng, do chứa ít đạm và chất béo.

Phụ huynh nên chọn sữa có bổ sung canxi với hàm lượng ít nhất 120 mg canxi/100 ml sữa để đảm bảo trẻ phát triển chiều cao và xương chắc khỏe.