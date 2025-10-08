Đường ngập sâu, CSGT bế bệnh nhân ung thư máu đến viện

Giữa cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 khiến đường phố Hà Nội ngập sâu, hình ảnh chiến sĩ CSGT bế bệnh nhân đến Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương khiến nhiều người xúc động.

Phố Phạm Văn Bạch, đoạn qua cổng bệnh viện ngập sâu. Ảnh: Vương Tuấn.

Người được hỗ trợ là anh T.V.K. (quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa) - bệnh nhân bạch cầu tủy mạn, điều trị tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương suốt hai năm qua.

Anh K. bị liệt hai chi dưới sau tai nạn lao động, phải nằm cáng mỗi lần đến viện. Sáng 7/10, vợ chồng anh đi taxi từ 4h, nhưng đến 6h, xe bị kẹt tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng vì nước ngập sâu.

Giữa dòng nước mênh mông, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (gồm Thiếu tá Lê Văn Đạt và Đại úy Vũ Thanh Sơn) đã phát hiện, nhanh chóng bế anh K. lên xe chuyên dụng, giúp hai vợ chồng vượt qua khu vực ngập, đến viện an toàn lúc 11h, muộn nhiều giờ nhưng vẫn kịp lịch điều trị.

Một trường hợp khác là Lường Duy Khánh (20 tuổi, quê Mường Thanh, Điện Biên) - bệnh nhân tan máu bẩm sinh. Khánh đã trễ hẹn điều trị hai tháng do điều kiện đi lại xa xôi. Tối 6/10, Khánh bắt xe khách về Hà Nội để kịp buổi truyền máu sáng hôm sau.

Tuy nhiên, khoảng 7h45 sáng 7/10, khi vừa tới bến xe Mỹ Đình, bệnh nhân ngất xỉu vì thiếu máu nặng. Khu vực quanh bến ngập sâu, xe cứu thương không thể tiếp cận.

CSGT bế người bệnh lên xe và hỗ trợ đưa qua vùng ngập, kịp thời đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Nắm được thông tin, nhân viên Công tác xã hội của Viện đã liên hệ Tổng đài bến xe Mỹ Đình. Ban quản lý bến xe ngay lập tức phối hợp với CSGT đang trực gần đó, dùng cáng đưa Khánh lên xe cứu hộ và vận chuyển đến viện trong vòng 30 phút.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số huyết sắc tố của Khánh chỉ còn 27 g/l, mức thiếu máu nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhờ tinh thần tận tâm, trách nhiệm của lực lượng CSGT và cán bộ bến xe Mỹ Đình, nhiều bệnh nhân đã được hỗ trợ đến viện an toàn giữa biển nước.