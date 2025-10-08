Người đàn ông đi tiêu phân đen, máu phun thành tia trong dạ dày

Bệnh nhân 64 tuổi nhập viện trong tình trạng đi tiêu phân đen, thiếu máu nặng, bác sĩ phát hiện điểm vỡ tĩnh mạch phun máu trong dạ dày.

Trong quá trình nội soi, ê-kíp phát hiện tĩnh mạch phình vị giãn độ 3 (IGV1), có điểm vỡ đang phun máu thành tia. Ảnh: BVCC.

Ông N.T.D. (64 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đi ngoài phân đen, chóng mặt, mệt mỏi, da xanh và niêm mạc nhợt. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị thiếu máu nặng, số lượng hồng cầu chỉ còn 2,82 x 10^12/L. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa nặng và tiến hành nội soi cấp cứu.

Theo bác sĩ Hà Văn Kim, Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong quá trình nội soi, ê-kíp phát hiện tĩnh mạch phình vị giãn độ 3 (IGV1), có điểm vỡ đang phun máu thành tia. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ thực hiện kỹ thuật tiêm xơ búi giãn bằng dung dịch Histoacryl và Lipiodol, giúp cầm máu hoàn toàn chỉ sau vài phút.

TS.BS Trần Việt Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, cho hay đây là kỹ thuật đặc biệt hiệu quả trong các ca xuất huyết nặng.

"Dung dịch Histoacryl - Lipiodol khi tiếp xúc với máu sẽ đông cứng, bít chặt mạch bị vỡ, giúp cầm máu nhanh. Tuy nhiên, người bệnh cần được theo dõi sát vì có thể tái chảy máu ngay sau thủ thuật hoặc muộn hơn, khoảng 4-6 tuần do loét tại vị trí tiêm", bác sĩ Trần Việt Hùng nói.

Trước đó, bệnh nhân D. từng được chẩn đoán viêm loét dạ dày và đại tràng mạn tính. Dù đã điều trị tại nhiều nơi, tình trạng đau bụng, buồn nôn và xuất huyết tiêu hóa vẫn không thuyên giảm. Sau khi ra viện khoảng một tuần, ông tiếp tục đau bụng dữ dội và phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ nhận định đây là biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tiêu hóa mạn tính, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

"Nhiều người chủ quan khi gặp các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu hay đi ngoài phân đen, nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa. Việc tự mua thuốc hoặc chậm đi khám khiến bệnh âm thầm tiến triển nặng", TS.BS Trần Việt Hùng cảnh báo.

Bác sĩ Hùng cũng khuyến cáo người có tiền sử viêm loét dạ dày, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh lý gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cần được nội soi định kỳ và theo dõi sát. Khi có các dấu hiệu nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau tức vùng thượng vị, chóng mặt, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.