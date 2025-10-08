Dấu hiệu chứng tỏ cơ thể đang nhiễm giun sán

Nhiều người nhầm lẫn triệu chứng nhiễm ký sinh trùng với bệnh tiêu hóa thông thường, đến khi phát hiện thì cơ thể đã bị tổn thương nặng nề.

Hình ảnh sán xuất hiện khắp cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Đinh Tuấn Đức, Trưởng khoa Điều trị, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương), cho biết mỗi ngày, cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng 150-200 bệnh nhân đến khám, ngày cao điểm có thể lên tới 250-300 trường hợp.

Theo bác sĩ Tuấn Đức, điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường đã cải thiện hơn trước đây nhưng số người mắc bệnh lý về ký sinh trùng không giảm, thậm chí có xu hướng tăng lên. Nguyên nhân là chúng thường bị quên lãng và người dân vẫn coi nhẹ bệnh này.

Dấu hiệu mơ hồ của nhiễm giun sán

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thảo Hương, khoa Vi sinh, Viện Xét nghiệm Y học, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay triệu chứng nhiễm ký sinh trùng thường không đặc hiệu, dễ bị bỏ qua.

Người bệnh có thể đau bụng âm ỉ, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Một số trường hợp sụt cân, chán ăn, cơ thể mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân.

Khi bệnh tiến triển, các biểu hiện trở nên rõ ràng hơn như ngứa hậu môn dữ dội về đêm (thường gặp ở trẻ nhiễm giun kim), da xanh xao, thiếu máu do giun móc hút máu hoặc nổi mẩn ngứa, dị ứng tái phát không rõ nguyên nhân.

Nếu không được điều trị, ký sinh trùng có thể gây biến chứng nguy hiểm. Với trẻ em là suy dinh dưỡng, còi cọc, chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Người lớn bị thiếu máu nặng, tắc ruột do búi giun, viêm đường mật hoặc áp xe gan khi giun chui vào ống mật.

PGS.TS Đỗ Trung Dũng, Trưởng khoa Ký sinh Trùng, cho hay bệnh do ký sinh trùng đều từ thói quen ăn uống của người dân như ăn gỏi sống, rau sống, thịt tái, ôm ấp thú cưng… Ảnh: Việt Linh.

"Riêng giun lươn lan tỏa ở người suy giảm miễn dịch có thể dẫn đến nhiễm trùng toàn thân, đe dọa tính mạng", thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thảo Hương, khoa Vi sinh nhấn mạnh.

Đừng để bệnh tìm đến mới lo phòng tránh

PGS.TS Đỗ Trung Dũng, Trưởng khoa Ký sinh trùng, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, chia sẻ bệnh ký sinh trùng đường ruột như giun đũa, giun móc, giun kim, điều trị đơn giản. Tuy nhiên, với ký sinh trùng ở phủ tạng, việc điều trị sẽ gian nan hơn rất nhiều.

Không ít bệnh nhân đã khám ở nhiều nơi, được chẩn đoán và điều trị triệu chứng động kinh. Tuy nhiên, bệnh không khỏi do chưa tìm ra căn nguyên, sau khi đến điều trị tại Bệnh viện Đặng Vặn Ngữ thì phát hiện sán não.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thảo Hương, khoa Vi sinh, Viện Xét nghiệm Y học, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi" và duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt. Rau sống cần được rửa kỹ dưới vòi nước chảy, không nên chỉ ngâm qua loa trong nước muối vì không có tác dụng diệt trứng giun sán.

Người dân nên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; cắt móng tay thường xuyên; đeo găng tay, đi ủng khi làm vườn hoặc tiếp xúc với đất ẩm. Ngoài ra, không sử dụng phân tươi để bón rau, xử lý rác và chất thải hợp vệ sinh. Đồng thời, người dân nên định kỳ tẩy giun 6 tháng/lần cho cả người và vật nuôi.

Bác sĩ Hương khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc khi nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng. Thay vào đó, bạn cần đến cơ sở y tế uy tín để được xét nghiệm phân, máu nhằm xác định chính xác loại ký sinh trùng, từ đó bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ điều trị phù hợp.