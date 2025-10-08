5 thói quen buổi sáng giúp bụng nhẹ, ruột hoạt động trơn tru

Một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể giúp ngăn ngừa đầy hơi và cải thiện sự dễ chịu cho hệ tiêu hóa, đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên bị táo bón.

Ăn sáng đúng cách với thực phẩm phù hợp giúp tăng cường đường ruột, ngừa táo bón hiệu quả. Ảnh: Line Today.

Đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và tinh thần của cơ thể. Hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hệ miễn dịch, cũng như sự cân bằng của các quá trình sinh lý trong cơ thể.

Đặc biệt, những người thường xuyên bị đầy hơi hoặc táo bón nên tạo các thói quen dưới đây vào buổi sáng để hỗ trợ đường ruột, theo Eating Well.

Ăn sáng chánh niệm

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các chuyên gia cho rằng việc ngăn ngừa đầy hơi là lý do nữa để ăn sáng. "Bỏ bữa thường dẫn đến việc ăn nhiều hơn sau đó, gây đầy hơi", Kinga Portik-Gumbs, chuyên gia dinh dưỡng về sức khỏe đường ruột tại New York (Mỹ), cho biết.

Khi nói đến đầy hơi, vấn đề không chỉ nằm ở việc bạn ăn gì, mà còn ở cách ăn. Ăn vội bữa sáng có thể không tốt cho đường ruột. Thay vào đó, hãy ăn chậm và chánh niệm.

"Việc chú tâm hơn vào việc ăn uống sẽ làm chậm tốc độ ăn, ngăn bạn nuốt quá nhiều không khí, và giảm đầy hơi, từ đó cải thiện tiêu hóa", Portik-Gumbs khuyến cáo.

Tránh thực phẩm sinh khí

Đầy hơi có thể xảy ra do khí bị kẹt trong đường tiêu hóa, vì vậy, việc giảm sản xuất khí dư thừa có thể giúp ngăn ngừa đầy hơi. "Tránh các thực phẩm có thể làm tăng sản xuất khí đường ruột, đặc biệt là vào buổi sáng", tiến sĩ David D. Clarke, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được chứng nhận bởi hội đồng chuyên khoa tại Mỹ, khuyến nghị.

Theo ông Clarke, một số tác nhân phổ biến gây đầy hơi là các sản phẩm từ sữa (nếu bạn không dung nạp lactose), rau họ cải (súp lơ xanh, bắp cải, súp lơ trắng, cải Brussels), đồ uống có ga, sorbitol và thực phẩm chế biến sẵn có chứa fructose.

Uống một cốc nước

"Uống nước giúp kích thích nhu động ruột", tiến sĩ y khoa Avery Zenker, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết. "Lượng nước uống vào ảnh hưởng đến nhu động ruột, độ đặc và tần suất đi ngoài của phân", ông nói thêm.

Nói cách khác, uống nước giúp đi tiêu đều đặn, tránh bị đầy hơi và chướng bụng suốt cả ngày. Zenker khuyên mỗi người nên uống 1-2 cốc nước sau khi thức dậy. "Nước lạnh có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, trong khi nước ấm giúp mọi thứ di chuyển trơn tru hơn", chuyên gia nói.

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống nhiều chất lỏng hơn - từ đồ uống và thực phẩm giàu nước - với nguy cơ táo bón thấp hơn. Vì vậy, ngoài việc uống nước, hãy cân nhắc thêm trái cây hoặc rau củ vào bữa sáng để bổ sung nước.

Uống 1-2 cốc nước khi vừa thức dậy có thể kích thích nhu động ruột, giúp mọi thứ di chuyển trơn tru hơn. Ảnh: Freepik.

Thực hành hít thở sâu

Dành vài phút tập thở sâu cũng có thể giúp ngăn ngừa đầy hơi bằng cách làm dịu hệ thần kinh. "Hít thở sâu rèn luyện cơ bụng và cơ hoành hoạt động cùng nhau, phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng và lo lắng. Điều này đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa, tạo môi trường thuận lợi cho đường ruột", Portik-Gumbs nói.

Nghiên cứu năm 2022 trên Frontiers in Neuroscience cho thấy việc tập thở sâu chậm trong 30 phút giúp cải thiện các triệu chứng táo bón và đầy hơi ở những người mắc hội chứng ruột kích thích.

"Ruột và tâm trí có mối liên hệ chặt chẽ và giao tiếp thông qua dây thần kinh phế vị", Portik-Gumbs cho hay. "Điều này có nghĩa là trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái ruột và ngược lại".

Kết hợp vận động nhẹ nhàng

Nếu không phải là người thích vận động buổi sáng, bạn có thể cân nhắc thay đổi. Nghiên cứu năm 2021 đăng trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy việc đi bộ 10-15 phút sau khi ăn giúp cải thiện đáng kể tình trạng đầy hơi và bụng khó chịu ở những người tham gia bị đầy hơi dai dẳng.

"Việc đi bộ thúc đẩy sự co bóp cơ ở dạ dày và ruột, có thể dẫn đến ợ hơi và xì hơi, cả hai đều làm giảm khí trong đường tiêu hóa và do đó làm giảm cảm giác đầy hơi", Clarke nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên nên tập bất kỳ bài tập nhẹ nhàng đến vừa phải nào mà bạn thích. "Có thể bao gồm các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga nhẹ nhàng, hoặc thậm chí là chạy bộ hoặc tập tạ", Zenker nói. "Một số người thấy các bài tập bật nhảy hoặc vặn mình đặc biệt hữu ích cho tiêu hóa".