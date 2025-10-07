Bác sĩ TP.HCM rơi nước mắt kể về nhiệm vụ ‘chưa từng có’

Một tháng công tác ở Côn Đảo, xa đất liền hơn 200 km, các bác sĩ TP.HCM nói đây là “hành trình chưa từng có”, giúp họ học lại ý nghĩa sâu sắc nhất của nghề y là phục vụ và sẻ chia.

Bác sĩ Châu nghẹn ngào khi chia sẻ lại chuyến công tác đặc biệt. Ảnh: CTV.

Chiều 7/10, tại lễ sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, không khí hội trường lặng đi khi TS.BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương, nghẹn ngào kể lại một tháng làm việc tại nơi xa nhất của TP.HCM.

"Chưa bao giờ tôi trải qua một nhiệm vụ đặc biệt như vậy. Chúng tôi đến Côn Đảo với tâm thế hỗ trợ chuyên môn, nhưng điều nhận lại còn lớn hơn gấp nhiều lần. Đó là tình người, sự đoàn kết và niềm tự hào được phục vụ đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió”, bác sĩ Châu nói với đôi mắt rưng rưng.

Một tháng “vượt sóng” mang tri thức đến đảo xa

Đầu tháng 9, 7 bác sĩ chuyên khoa thuộc sáu bệnh viện đầu ngành của TP.HCM lên đường ra Côn Đảo. Họ gọi đây là “nhiệm vụ đặc biệt” bởi chưa ai trong số họ từng làm việc ở một hòn đảo cách đất liền hàng trăm cây số, nơi y tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong suốt thời gian công tác, đoàn bác sĩ đã khám chữa bệnh cho hơn 2.600 lượt người dân, thực hiện hàng chục ca phẫu thuật phức tạp ngay tại đảo. Họ xử trí từ đa chấn thương, phẫu thuật xương mâm chày, nội soi viêm ruột thừa, bóc u buồng trứng đến đỡ sinh an toàn cho sản phụ nguy cơ cao.

"Ở đất liền, đó chỉ là những ca thường quy, nhưng ở đảo xa, nơi mỗi ca mổ đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng vì không thể chuyển viện gấp thì mỗi lần xử trí thành công là một chiến thắng", bác sĩ Châu chia sẻ.

TS.BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương vừa thực hiện thành công ca đẻ khó. Ảnh: Medinet.

Với bác sĩ Châu, ấn tượng sâu đậm nhất là ca sinh thường đầu tiên của một sản phụ nguy cơ cao. Trước đây, những trường hợp như vậy đều phải chuyển về đất liền. Nhưng nhờ trung tâm được trang bị ngân hàng máu, ê-kíp y tế đã quyết định giữ lại ca sinh tại đảo.

"Khoảnh khắc em bé nặng 2,9 kg cất tiếng khóc đầu đời ngay tại Côn Đảo, chúng tôi thấy mình thật sự đã làm được điều có ý nghĩa. Người mẹ ôm con khóc, còn chúng tôi cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc", bác sĩ Châu kể.

Những ngày đầu công tác, các bác sĩ đối diện nhiều thử thách như trang thiết bị hạn chế, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thậm chí những đêm trực cấp cứu kéo dài đến sáng. Nhưng không ai than phiền.

"Chúng tôi mang theo tinh thần người chiến sĩ áo trắng, được giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Mỗi bệnh nhân được chữa khỏi là thêm một nguồn động lực", bác sĩ Châu chia sẻ.

"Không chỉ là một chuyến công tác"

Theo bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, từ khi có đoàn bác sĩ TP.HCM hỗ trợ, số lượt khám ngoại trú tăng gấp ba lần, nhiều kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai thành công ngay tại đảo.

"Người dân không còn phải lo vượt biển vào đất liền để điều trị. Nhiều ca nội, sản, nhi, ngoại phức tạp được xử trí hiệu quả tại chỗ. Đây là bước ngoặt lớn cho y tế Côn Đảo", bác sĩ Thọ nói.

Các bác sĩ luân phiên không chỉ khám chữa bệnh mà còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân viên y tế tại chỗ, giúp đội ngũ địa phương tự tin hơn trong cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật cơ bản.

PGS.TS Tăng Chí Thượng trao bằng khen cho các bác sĩ tham gia đợt công tác tại Côn Đảo. Ảnh: Quỳnh Quỳnh.

Kết thúc đợt công tác, các bác sĩ trở về TP.HCM với nhiều cảm xúc đọng lại. Họ nói rằng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, họ đã học được nhiều điều mà cả chục năm làm việc ở bệnh viện chưa từng trải qua.

"Chương trình luân phiên bác sĩ không chỉ là hỗ trợ chuyên môn, mà là hành trình mang tri thức và trái tim đến đảo xa. Hành trình ấy giúp chúng tôi hiểu rằng người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh, mà còn phải biết sẻ chia", bác sĩ Châu nói.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định chương trình sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau, dù ở nơi xa nhất của Tổ quốc”, nơi những người bác sĩ vẫn âm thầm nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.