Cách 'tổ sâu' ung thư phá hủy lá gan

Ung thư gan được xem là "kẻ giết người thầm lặng", khó điều trị và dễ tái phát. Bệnh tiến triển âm thầm, phác đồ phức tạp, chi phí cao khiến hành trình chữa trị thêm gian nan.

Bệnh nhân điều trị ung thư gan tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Ung thư gan được xem là "kẻ giết người thầm lặng" khi mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người tại Việt Nam. Theo số liệu GLOBOCAN 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nước ta ghi nhận hơn 24.500 ca mắc mới, chiếm 13,6% tổng số ung thư, đứng thứ hai sau ung thư vú.

Tuy nhiên, con số không qua khỏi lên tới hơn 23.000 người, cao nhất trong tất cả loại ung thư. Bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua khiến nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Dù ngày nay, Internet mở ra kho thông tin khổng lồ về sức khỏe, nhưng giữa "ma trận" kiến thức ấy, không ít người vẫn loay hoay tìm lời giải về ung thư gan và làm sao để phòng ngừa, phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này.

"Tổ sâu" ung thư phá hủy lá gan

Phân tích với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), cho biết gan có thể được hình dung như một cái cây trong khu vườn. Thân cây chính là cuống gan, nơi kết nối gan với cơ thể. Từ thân cây, những nhánh lớn và nhỏ tỏa ra, tương ứng với cuống gan phân nhánh đến tận tế bào gan - giống những chiếc lá trên cây.

Bên trong mỗi cuống gan đều có chứa mạch máu và đường mật, đảm nhận vai trò vận chuyển máu và dịch mật. Chính nhờ cấu trúc đặc biệt này, gan vừa thực hiện chức năng chuyển hóa, vừa lọc độc tố, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng để duy trì sự sống như dự trữ năng lượng, tổng hợp protein và điều hòa các chất chuyển hóa.

Theo bác sĩ Giang, ung thư gan có thể được ví như một "tổ sâu" xuất hiện trên cành cây. Khối u chính là "tổ sâu" lớn, có thể nhìn thấy qua các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Xung quanh đó, những tế bào ung thư nhỏ lẻ - còn gọi là nhân vệ tinh - giống như những con sâu nhỏ bò ra từ tổ, rất khó phát hiện do kích thước quá bé.

Càng gần "tổ", số lượng tế bào ung thư lan tỏa càng nhiều, và khi tổ phát triển lớn hơn, các tế bào này có thể di căn xa đến các cơ quan khác.

"Chính đặc tính lan rộng âm thầm này khiến nhiều bệnh nhân dù được phát hiện và điều trị vẫn có nguy cơ tái phát cao. Ung thư gan vì thế được mệnh danh là 'kẻ giết người thầm lặng' - tiến triển chậm, không gây chú ý nhưng hậu quả rất nghiêm trọng", bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang nói.

Tại sao khó điều trị hơn nhiều loại ung thư khác?

Về điều trị, trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, cho biết ung thư gan là bệnh lý phức tạp với nhiều phương pháp: phẫu thuật cắt gan, nút mạch, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên, quan điểm điều trị không thống nhất giữa các quốc gia, thậm chí giữa các trung tâm trong cùng một nước.

Tại Nhật Bản, mỗi trung tâm lại có phác đồ riêng. Điều này phản ánh tính chất không đồng nhất của ung thư gan: mức độ ác tính, con đường di căn và đặc điểm khối u khác nhau ở từng bệnh nhân. Vì vậy, không có phương pháp đơn lẻ điều trị ung thư gan nào vượt trội hoàn toàn.

Các bác sĩ ngoại khoa thường thiên về phẫu thuật, trong khi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh can thiệp ưu tiên nút mạch. Mỗi phương pháp đều có nhóm bệnh nhân phù hợp, nên khó có một quan điểm thống nhất.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, cho hay ung thư là bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Ảnh: Đinh Hà.

Bác sĩ phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa cũng cho rằng điều trị ung thư gan cũng khó khăn hơn nhiều loại ung thư khác. Phẫu thuật cắt gan phức tạp hơn so với cắt dạ dày; nút mạch hay xạ trị trong gan đòi hỏi kỹ thuật cao và kết quả phụ thuộc nhiều vào tay nghề bác sĩ.

Ngoài ra, chi phí điều trị ung thư gan là gánh nặng lớn. Trên thế giới, liệu pháp miễn dịch đang mở ra hy vọng mới khi giúp hệ miễn dịch tấn công tế bào ung thư. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chi phí còn cao. Thuốc nhắm trúng đích trước đây được bảo hiểm chi trả một phần nhưng vẫn tiêu tốn 15-20 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, hiệu quả điều trị chỉ kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định, chưa phải giải pháp triệt để.

Vì vậy, những ai thuộc nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là người nhiễm viêm gan B, viêm gan C mạn tính, có tiền sử gia đình mắc xơ gan hoặc ung thư gan, cần theo dõi chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị. Hiểu rõ cơ chế bệnh, nắm vững nguyên tắc điều trị và đặt niềm tin vào bác sĩ chuyên khoa không chỉ giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời mà còn nâng cao khả năng hồi phục, kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống.