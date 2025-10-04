Một mối nguy chết người khi chạy bộ

Chọn thời điểm tập, nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước là những thói quen nhỏ có thể giúp bạn tránh nguy cơ sốc nhiệt khi chạy bộ ngoài trời.

Nên chọn thời gian mát mẻ trong ngày, tránh tập quá lâu và nghỉ sau mỗi 30 phút vận động. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân 108, cho biết sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt khi nhiều người duy trì thói quen chạy bộ trong thời tiết nắng nóng.

Sốc nhiệt thường biểu hiện bằng rối loạn ý thức (lú lẫn, hôn mê, co giật), khó thở, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, tiểu ít, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, đỏ mặt, buồn nôn, tiêu chảy. Khi nhiệt độ cơ thể vượt 40°C, da nóng và khô, nguy cơ tổn thương đa cơ quan càng tăng cao.

Để phòng ngừa, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc khuyến cáo người tập cần chú ý đến điều kiện môi trường. Nên chọn thời gian mát mẻ trong ngày, tránh tập quá lâu và nghỉ sau mỗi 30 phút vận động. Cơ thể cần khoảng một tuần để thích nghi với nhiệt độ cao, do đó không nên bắt đầu bằng những bài tập nặng hoặc chạy nước rút ngay sau khi nghỉ tập dài ngày.

Trang phục khi chạy bộ cần nhẹ, thấm hút tốt. Mọi người nên đội mũ nếu tập dưới trời nắng, bổ sung nước và muối khoáng đầy đủ cũng rất quan trọng.

Các loại đồ uống phù hợp thường mát ở mức 5-15°C, dễ uống, chứa 0,1-0,2% muối và 4-8% đường, đặc biệt hiệu quả sau buổi tập trên một giờ. Người tập có thể cân trước và sau khi chạy để ước lượng lượng nước mất đi qua mồ hôi.

"Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể. Chỉ cần cảm thấy không khỏe, hãy dừng tập ngay. Những ca sốc nhiệt điển hình thường gặp ở người chạy nhanh hoặc chạy nhiều lần dưới trời nắng", bác sĩ Lộc nhấn mạnh.