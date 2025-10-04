Sau khi chạy bộ ăn gì để giảm đau nhức, hết ê ẩm

Sau khi chinh phục cung đường chạy, hầu hết người chạy sẽ mệt mỏi, đau nhức cơ bắp. Bù nước đúng cách, bổ sung carbohydrate kịp thời sẽ giúp cơ thể sớm lấy lại sức.

Chạy bộ là một thử thách về thể lực, ngay cả với những người đã quen rèn luyện thường xuyên. Sau mỗi buổi chạy, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, ê ẩm cơ bắp và suy giảm sức lực. Việc bổ sung dinh dưỡng, bù nước và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn hồi phục nhanh hơn, giảm đau nhức và lấy lại năng lượng cho các hoạt động thường ngày.

Chia sẻ trên The Conservation, GS Emma Stevenson, khoa Khoa học Thể thao và Vận động, Đại học Newcastle, nhấn mạnh điều quan trọng nhất sau khi chạy bộ là nhanh chóng nạp lại năng lượng. Trong khoảng 30 đến 60 phút đầu tiên, cơ bắp hấp thu carbohydrate tốt nhất để tái tạo glycogen - nguồn nhiên liệu đã cạn kiệt sau quãng đường dài.

Người chạy có thể ăn một quả chuối, thanh ngũ cốc, uống nước thể thao hoặc đơn giản là ăn bánh mì. Sau đó, nên tiếp tục bổ sung cơm, mì trong vài giờ tiếp theo để giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Chìa khóa để cơ thể phục hồi sau marathon là uống đủ nước, kết hợp carbohydrate và protein. Ảnh: Freepik.

Song song với năng lượng, bù nước cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Sau một chặng chạy dài, khó ai biết chính xác mình đã mất bao nhiêu mồ hôi nhưng có thể kiểm tra đơn giản qua màu nước tiểu, màu vàng nhạt là lý tưởng.

Người thường “ra mồ hôi mặn” cần chú ý thêm muối vào đồ uống để cân bằng natri. Một lựa chọn hiệu quả khác là sữa, vì ngoài nước, sữa còn cung cấp carbohydrate, protein cùng vitamin và khoáng chất. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần uống khoảng 500 ml sữa trong vòng nửa giờ sau khi dừng chạy có thể giảm đau nhức và giúp cơ thể vận động dễ dàng hơn trong vài ngày kế tiếp.

Với những ai không uống được sữa, nước ép củ dền hoặc trái cây giàu dưỡng chất thực vật như việt quất, lựu là lựa chọn thay thế. Chúng vừa hỗ trợ phục hồi cơ bắp, vừa tăng cường miễn dịch, giúp giảm nguy cơ cảm lạnh hay nhiễm trùng - những rủi ro thường gặp sau vận động cường độ cao.

Tóm lại, chìa khóa để cơ thể phục hồi sau marathon là uống đủ nước, kết hợp carbohydrate và protein ngay trong giờ đầu tiên sau khi về đích. Những thói quen đơn giản này sẽ giúp giảm đau nhức, rút ngắn thời gian mệt mỏi kéo dài.