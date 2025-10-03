5 thói quen ăn uống buổi sáng gây suy giảm chức năng thận

Không uống nước ngay khi thức dậy, chuộng đồ ăn mặn, nhiều đường hoặc dầu mỡ cho bữa sáng là thói quen ăn uống khiến chức năng của thận dần suy giảm nếu thực hiện thường xuyên.

Lựa chọn thực phẩm sai cho bữa sáng có thể gây áp lực lên thận. Ảnh: Freepik.

Thận đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc chất thải từ máu, điều hòa chất lỏng và duy trì sự cân bằng của cơ thể, hoạt động không ngừng nghỉ suốt cả ngày.

Tuy nhiên, một số thói quen ăn uống buổi sáng kém lành mạnh có thể gây áp lực lớn lên thận, khiến cơ quan này phải làm việc vất vả hơn để xử lý.

Không uống nước ngay khi thức dậy

Theo India Times, sau một đêm, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước, máu trở nên cô đặc. Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy vào sáng sớm không chỉ tác dụng bổ sung nước cho cơ thể mà còn loại bỏ một số chất thải và độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả.

Trong khi đó, thận là hệ thống lọc của cơ thể nên nó cần đủ nước để tiết ra nước tiểu - chất thải chính giúp cơ thể bài tiết các chất không mong muốn. Cơ thể ở trong tình trạng thiếu nước trong thời gian dài dễ dẫn đến tổn thương thận. Vì vậy, nếu không bổ sung nước ngay khi thức dậy sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận, lâu ngày có thể dẫn đến nhiều vấn đề ở cơ quan này.

Không ăn sáng

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người có thói quen không ăn sáng hoặc không kịp ăn sáng. Tuy nhiên, duy trì thói quen này thường xuyên có thể gây hại đến sức khỏe nói chung và thận nói riêng.

Thông thường, buổi sáng là thời điểm túi mật hoạt động bài tiết dịch để chuẩn bị cho việc tiêu hóa thức ăn. Khi bạn không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Điều này sẽ tạo ra nhiều cholesterol xấu, dẫn đến hình thành sỏi thận, tăng nguy cơ suy thận và nhiều vấn đề khác về thận.

Ăn đồ chế biến sẵn nhiều muối

Nhiều người thường có thói quen ăn kèm các loại đồ muối mặn hay những thực phẩm siêu chế biến với lượng muối và chất phụ gia cao vào bữa sáng. Điều này có thể làm tăng nhu cầu về nước trong cơ thể cũng như cản trở hoạt động trao đổi chất và tiêu hóa bên trong.

Buổi sáng là thời điểm cơ thể cũng như thận mới phục hồi sau một đêm thanh lọc, nghỉ ngơi. Ăn đồ mặn làm tăng áp lực lên thận gấp nhiều thời điểm khác trong ngày, kéo dài hành động này sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, những thực phẩm chứa nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, gây ra các bệnh về tim mạch, mạch máu và thận.

Bữa sáng với các thực phẩm chế biến sẵn rất tiện lợi nhưng lại chứa nhiều muối không tốt cho thận. Ảnh: Shutterstock.

Bữa sáng quá ngọt

Bên cạnh đó, các loại bánh ngọt cũng là đồ ăn tiện lợi cho bữa sáng của nhiều người. Tuy nhiên, những thực phẩm này có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, thận không thể bài tiết độc tố hiệu quả. Việc sử dụng chúng liên tục trong thời gian dài có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường... đồng thời cũng gây tổn thương thận.

Bữa sáng nhiều dầu mỡ

Các loại bánh được chiên rán thường là món ngon vào bữa sáng đối với nhiều người. Tuy nhiên, chúng thực chất không tốt cho thận. Đồ chiên rán thường chứa nhiều dầu mỡ, nếu thường xuyên ăn trong thời gian dài sẽ rất dễ nạp vào quá nhiều calo, không chỉ gây béo phì mà còn tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh như cao huyết áp cũng như cản trở hoạt động của thận.

Thận là cơ quan chịu trách nhiệm lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Dầu mỡ trong đồ chiên rán sẽ làm gián đoạn hoạt động bình thường của thận và khiến thận không thể đào thải độc tố hiệu quả, dẫn đến các vấn đề về thận.