Vết phồng rộp trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm, dễ chẩn đoán nhầm

Nhóm bệnh da bọng nước tự miễn, dù hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Bệnh khiến da nổi phồng rộp, dễ chẩn đoán nhầm và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh da bọng nước tự miễn gây nổi bọng nước dễ nhầm lẫn với một số bệnh da. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Thông tin này đã được chia sẻ tại buổi ra mắt hai công trình học thuật chuyên sâu về Da liễu, bao gồm cuốn “Bệnh da bọng nước tự miễn” và “Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành Da liễu”, chiều 2/10 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Theo PGS.TS Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, nhóm bệnh da bọng nước tự miễn như pemphigus, pemphigoid bọng nước, xảy ra do hệ miễn dịch tự tấn công nhầm các cấu trúc da và niêm mạc.

Bệnh gây ra các bọng nước lớn, dễ vỡ trên da và niêm mạc miệng, hầu họng, để lại vết trợt loét. Bọng nước chứa dịch vàng chanh, đôi khi đục hoặc có mủ, rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh da thông thường.

"Nhóm bệnh này có cơ chế bệnh sinh phức tạp, tiến triển dai dẳng và khó kiểm soát ở mọi lứa tuổi. Một số trường hợp nặng còn có thể dẫn tới suy kiệt và tử vong", PGS Vân Thanh nói.

Bác sĩ Vân Thanh cho hay pemphigus vulgaris là thể phổ biến nhất của bệnh da bọng nước tự miễn, thường bắt đầu bằng tổn thương loét trong miệng, sau đó lan ra da. Bọng nước mềm, dễ vỡ, không ngứa, khiến người bệnh khó ăn uống, sụt cân và suy nhược. Pemphigus foliaceus lại thường xuất hiện ở da vùng ngực, lưng, vai, ít gặp ở niêm mạc nhưng gây ngứa nhiều hơn.

Nguyên nhân chính xác của pemphigus vẫn chưa được làm rõ. Các nghiên cứu cho thấy hệ miễn dịch sản sinh kháng thể IgG chống lại bề mặt tế bào da, làm phá vỡ liên kết giữa tế bào và hình thành bọng nước. Ngoài yếu tố cơ địa, một số thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc khác cũng có thể kích hoạt bệnh.

Điều trị pemphigus hiện nay chủ yếu dựa vào corticosteroid để kiểm soát viêm, kết hợp thuốc ức chế miễn dịch(azathioprine, mycophenolate, cyclosporine hoặc thuốc sinh học) nhằm ngăn bệnh tái phát.

Ngoài ra, bệnh nhân cần được chăm sóc da đúng cách như ngâm tắm dung dịch thuốc tím loãng, bôi dịch Castellani hoặc mỡ kháng sinh, dùng giường bột trong ca nặng để tránh vỡ bọng. Về hỗ trợ toàn thân, bác sĩ Vân Thanh khuyến nghị bù dịch, điện giải và bổ sung dinh dưỡng giàu vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Tại sự kiện ra mắt sách, các bác sĩ đã chia sẻ nhiều kiến thức chuyên ngành về các bệnh lý da liễu. Ảnh: Minh Châu.

Do bệnh mạn tính và khó kiểm soát, người mắc pemphigus cần theo dõi lâu dài, điều chỉnh liều thuốc định kỳ, đồng thời theo sát các tác dụng phụ của thuốc ức chế miễn dịch.

Bác sĩ Vân Thanh khuyến cáo người dân khi có các triệu chứng bất thường trên da như bọng nước dễ vỡ, đau rát hoặc loét niêm mạc cần nhanh chóng tới cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị kịp thời, kết hợp bù nước, điện giải và dinh dưỡng đầy đủ.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức về bệnh da bọng nước tự miễn và những ca bệnh điển hình tại Việt Nam, các công trình học thuật còn cung cấp thêm dữ liệu dịch tễ và nhiều kinh nghiệm lâm sàng quan trọng trong chuyên ngành da liễu.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sự phối hợp đa chuyên khoa và triết lý điều trị đa mô thức, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị cho người bệnh.