7 loại trái cây mùa thu giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giữ dáng

Mùa thu mang đến nhiều loại trái cây tươi ngon, giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Lựa chọn đúng trái cây không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giữ vóc dáng cân đối...

Táo - loại trái cây giàu chất xơ hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Táo là loại trái cây đặc trưng của mùa thu, giàu chất xơ hòa tan giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế các cơn thèm ăn. Khi ăn táo, cơ thể được cung cấp pectin – một loại chất xơ có tác dụng giảm hấp thu cholesterol, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, táo còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin, vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Nhờ vậy, ăn táo thường xuyên không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn làm chậm quá trình lão hóa.

Táo cũng có lượng calo vừa phải, chỉ khoảng 50 kcal/100g, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Bạn có thể ăn táo tươi, làm salad hoặc ăn cùng sữa chua không đường để bổ sung năng lượng lành mạnh, hạn chế cơn thèm đồ ngọt giữa buổi.

Lựu thanh lọc và làm đẹp da từ bên trong

Lựu chứa nhiều polyphenol và anthocyanin - hai hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ gan, tăng cường chức năng mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn. Hàm lượng vitamin C và K trong lựu giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ làm sáng, giảm xỉn màu rõ rệt khi thời tiết chuyển mùa.

Thường xuyên ăn lựu còn giúp cân bằng hormone tự nhiên, đồng thời kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp. Bạn có thể thưởng thức trái cây tươi, trộn cùng sữa chua hoặc chế biến thành nước ép mát lành - một lựa chọn vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Nho tăng cường đào thải độc tố

Nho mùa thu có vị ngọt dịu, chứa nhiều resveratrol, có tác dụng bảo vệ tim mạch, hỗ trợ hoạt động của gan. Khi gan được tăng cường chức năng, cơ thể sẽ thanh lọc hiệu quả hơn và hạn chế tích tụ độc tố.

Bên cạnh đó, nho còn cung cấp lượng kali, giúp lợi tiểu nhẹ, giảm tình trạng phù nề, góp phần duy trì vóc dáng gọn gàng. Loại trái cây này cũng giàu vitamin nhóm B và vitamin C, giúp giảm cảm giác mệt mỏi, tăng sức đề kháng.

Để tận dụng tối đa dinh dưỡng, bạn có thể dùng nho như món tráng miệng sau bữa ăn, kết hợp cùng salad rau xanh hoặc làm topping cho sữa chua buổi sáng. Thay đổi cách chế biến sẽ giúp thực đơn thêm phong phú, hạn chế ngán mà vẫn giữ được lợi ích cho sức khỏe.

Lê hỗ trợ tiêu hóa

Lê là trái cây đặc trưng mùa thu với vị ngọt mát và giàu nước. Lượng chất xơ không hòa tan trong lê giúp kích thích nhu động ruột, phòng táo bón, hỗ trợ quá trình đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Lê còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch. Khi hệ tiêu hóa khỏe, cơ thể sẽ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, dễ kiểm soát cân nặng.

Một quả lê cỡ trung bình chỉ khoảng 100 kcal, rất thích hợp làm món ăn vặt buổi chiều. Bạn có thể ăn tươi, ép nước hoặc kết hợp làm salad với rau xanh.

Hồng giòn giàu beta-carotene tốt cho da và mắt

Hồng giòn vào mùa thu chứa nhiều beta-carotene – tiền chất vitamin A giúp bảo vệ da và mắt. Loại quả này còn giàu chất xơ, giúp điều hòa đường huyết, hạn chế tích mỡ thừa. Hồng giòn cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như tannin, có tác dụng kháng viêm nhẹ và hỗ trợ cơ thể chống lại stress oxy hóa. Ăn hồng điều độ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Nên chọn hồng giòn vừa chín tới để tránh vị chát. Bạn có thể cắt lát ăn tươi hoặc trộn với sữa chua ít béo cho bữa phụ lành mạnh.

Bưởi - 'vũ khí' hỗ trợ giảm cân

Bưởi từ lâu đã được xem là “người bạn đồng hành” trong quá trình kiểm soát cân nặng nhờ chứa naringin - hợp chất tự nhiên có khả năng kích thích chuyển hóa chất béo. Ăn một vài múi bưởi trước bữa chính còn giúp tạo cảm giác no nhanh, nhờ đó hạn chế được lượng calo đưa vào cơ thể.

Không chỉ vậy, bưởi còn dồi dào vitamin C cùng nhiều enzym hỗ trợ hoạt động của gan, giúp tăng cường khả năng thải độc và duy trì sức khỏe đường tiêu hóa. Lượng đường trong bưởi tươi thấp, rất thích hợp cho người đang theo chế độ ăn kiêng hoặc cần giữ cân.

Để làm mới khẩu vị, bạn có thể kết hợp bưởi cùng rau xanh, tôm hoặc ức gà thành món gỏi thanh mát. Đây vừa là bữa phụ giàu dưỡng chất, vừa giúp cơ thể nhẹ nhàng và dễ chịu hơn trong những ngày giao mùa.

Quả hồng xiêm ngọt nhẹ, giàu dưỡng chất

Hồng xiêm vào mùa thu có vị ngọt nhẹ tự nhiên, cung cấp nhiều vitamin A, C và các khoáng chất như kali, sắt. Loại quả này giúp bổ sung năng lượng lành mạnh mà không gây tăng cân quá mức khi ăn điều độ. Hàm lượng chất xơ trong hồng xiêm hỗ trợ hệ tiêu hóa và quá trình đào thải độc tố. Nhờ đó, cơ thể được thanh lọc, đồng thời hạn chế tích mỡ ở vùng bụng.

Bạn có thể ăn hồng xiêm chín mềm như món tráng miệng hoặc xay sinh tố cùng sữa chua không đường. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng giàu dinh dưỡng cho mùa thu.