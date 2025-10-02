Quyết định gây xúc động của người mẹ mắc ung thư vòm họng

Mang trong mình ung thư vòm họng giai đoạn 3, người mẹ 35 tuổi vẫn quyết giữ thai đến tuần 35, chấp nhận mọi đau đớn để con được chào đời khỏe mạnh.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi (quê Hải Phòng) mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3. Đây không chỉ là ca mổ đầy căng thẳng, thử thách về chuyên môn, mà còn chứa đựng nghị lực phi thường của người mẹ.

Quyết định giữ con dù mang bệnh hiểm

Chị B.T.M.T., mang thai lần thứ 3. Ở tuần thai 22, chị được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 với khối u lớn 4 cm, đã di căn hạch thượng đòn. Bác sĩ khuyên điều trị hóa chất song song với giữ thai tại Bệnh viện K. Tuy nhiên, chị T. từ chối, chấp nhận rủi ro, quyết giữ con đến cùng.

"Tôi rất lo lắng, nhưng chỉ mong con được chào đời an toàn", thai phụ chia sẻ trước ca phẫu thuật.

Suốt 3 tháng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, dinh dưỡng kém, thai nhi chậm phát triển. Một tuần trước mổ, chị nhập viện điều trị tại khoa Sản bệnh lý.

Em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho ca mổ "cân não". Đến tuần thai 35, khi sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn, hội đồng chuyên môn liên khoa và lãnh đạo bệnh viện quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Ca phẫu thuật do TS.BS Nguyễn Thái Giang, Phó trưởng khoa Phụ Ung thư, trực tiếp thực hiện. "Đây là ca bệnh đầu tiên chúng tôi gặp khi bệnh nhân vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng", bác sĩ Giang chia sẻ.

Ê-kíp phải tiến hành mổ trong tư thế Fowler (nửa nằm nửa ngồi) và dự phòng mọi biến cố.

Bệnh nhân đã hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Đến tuần 35, chị gần như kiệt sức, các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai.

Ca mổ trong tư thế đặc biệt

Theo bác sĩ Giang, thách thức lớn nhất của ca mổ là gây mê - hồi sức. Khối u vùng cổ khiến sản phụ không thể nằm ngửa, việc đặt đường truyền và nội khí quản rất khó, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp phải tiến hành mổ trong tư thế Fowler (nửa nằm nửa ngồi) và dự phòng mọi biến cố.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, chia sẻ: "Chúng tôi chọn gây tê tủy sống, chuẩn bị nhiều kịch bản dự phòng. Đây là tình huống rất thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp".

Sau nhiều phút căng thẳng, ca phẫu thuật thành công. Bé trai chào đời an toàn, nặng 2,3 kg, hồng hào, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm xúc động vỡ òa của mẹ và toàn bộ ê-kíp.

"Tôi thực sự khâm phục nghị lực, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của chị ấy. Suốt 3 tháng, chị kiên trì chịu đựng đau đớn chỉ để con được chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh không lời nào diễn tả hết", TS.BS Nguyễn Thái Giang xúc động nói.

Ông nhấn mạnh ca bệnh là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa và cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư trong thai kỳ.

"Ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai. Nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm mới giúp chúng ta có cơ hội bảo vệ được cả mẹ và con", bác sĩ Giang khuyến cáo.