Yến sào bổ dưỡng ra sao

Yến sào bổ dưỡng nhưng không phải ăn càng nhiều càng tốt, dùng đúng liều lượng mới phát huy tác dụng tăng miễn dịch và chống oxy hóa.

Yến sào giàu acid amin thiết yếu, khoáng chất và protein dễ hấp thu. Ảnh: Delishably.

Trong văn hóa Á Đông, tổ yến, hay yến sào, từ lâu được xem là thực phẩm quý hiếm, gắn liền với công dụng bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ chữa bệnh và phục hồi thể lực. Ở Việt Nam, yến sào thường xuất hiện trong các dịp đặc biệt như món quà biếu tặng thể hiện sự trân trọng, hoặc được nhiều gia đình dự trữ trong nhà như “thần dược” giúp tăng cường sinh lực, dưỡng sức.

Một số nghiên cứu khoa học gần đây cũng ghi nhận giá trị dinh dưỡng của yến sào. Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý, yến sào vẫn nên được coi là thực phẩm bổ dưỡng, chứ chưa có đủ bằng chứng để xem như “thuốc” điều trị bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, gọi yến sào là "vàng trắng" trong ẩm thực vì giá trị dinh dưỡng vượt trội, quý giúp tăng cường sức khỏe toàn diện.

Yến sào giàu acid amin thiết yếu, khoáng chất và protein dễ hấp thu, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ xương khớp, hỗ trợ phát triển não bộ, cải thiện chức năng tiêu hóa.

Một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra tổ yến chứa 18 loại acid amin khác nhau, trong đó acid sialic và dẫn xuất thymol có khả năng ức chế virus cúm. Trước đó, nghiên cứu năm 2015 cho thấy hai thành phần ovotransferrin và lactoferrin trong yến có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi quá trình oxy hóa.

Tuy nhiên, TS.BS Trương Hồng Sơn khuyến cáo yến sào là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng nếu dùng sai cách hoặc quá liều có thể phản tác dụng. Trong yến chứa 45-55% đạm, vì vậy ăn quá nhiều có thể gây áp lực cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người đang ốm.

Người cao tuổi và người bệnh: Chỉ nên ăn 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 3 g. Sử dụng đều đặn và lâu dài giúp tăng sức đề kháng mà không gây gánh nặng cho cơ thể.

Chỉ nên ăn 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 3 g. Sử dụng đều đặn và lâu dài giúp tăng sức đề kháng mà không gây gánh nặng cho cơ thể. Trẻ dưới 1 tuổi: tuyệt đối không ăn yến sào do hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ, không thể hấp thu dưỡng chất.

tuyệt đối không ăn yến sào do hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ, không thể hấp thu dưỡng chất. Trẻ 1-3 tuổi: Có thể tập ăn yến hoặc uống nước yến, liều lượng 1-2 g mỗi lần, 3 lần/tuần, nhằm làm quen và hấp thu vừa đủ dưỡng chất.

Có thể tập ăn yến hoặc uống nước yến, liều lượng 1-2 g mỗi lần, 3 lần/tuần, nhằm làm quen và hấp thu vừa đủ dưỡng chất. Trẻ 3-10 tuổi: Là giai đoạn vàng để bổ sung yến, hỗ trợ phát triển não bộ và thể chất. Nên cho trẻ ăn 2-3 g mỗi lần, 3 lần/tuần.

"Yến sào là thực phẩm quý, nhưng không phải ăn càng nhiều càng tốt. Điều quan trọng là dùng đúng liều lượng và phù hợp với từng đối tượng để cơ thể hấp thu hiệu quả, tránh lãng phí và tác dụng ngược", TS.BS Trương Hồng Sơn nhấn mạnh.