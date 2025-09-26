Bé trai tím tái, nguy kịch chỉ sau 3 ngày sốt

Nhập viện trong tình trạng tím tái, thở gấp, mạch khó bắt, bé trai 5 tháng tuổi tưởng chừng không qua khỏi nhưng đã được cứu sống ngoạn mục sau 13 ngày lọc máu liên tục.

Khi nhập viện, em bé tím tái, thở nhanh, mạch khó bắt, tay chân lạnh. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), bé trai 5 tháng tuổi có biểu hiện sốt cao liên tục 39-40 độ C, nôn 5-6 lần mỗi ngày, tiêu chảy 7-8 lần. Tình trạng này xuất hiện khoảng 3 ngày, gia đình không đưa đi khám, không điều trị.

Khi nhập viện, em bé tím tái, thở nhanh, mạch khó bắt, tay chân lạnh. Các bác sĩ xác định trẻ sốc nhiễm khuẩn, nghi ngờ đường vào từ tiêu hóa. Ê-kíp đã nhanh chóng đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, truyền dịch chống sốc, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh sớm. Trong nhiều giờ, các bác sĩ thay phiên theo dõi sát từng dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi.

Dù đã áp dụng mọi biện pháp hồi sức, trẻ vẫn sốt cao, huyết động không ổn định, chức năng thận suy giảm. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiến hành lọc máu liên tục - kỹ thuật hồi sức hiện đại giúp loại bỏ độc tố, ổn định nội môi và thay thế tạm thời chức năng thận.

Sau lọc máu, tình trạng sốt giảm nhanh, hô hấp và tuần hoàn ổn định, chỉ số toan chuyển hóa cải thiện rõ rệt.

Suốt hơn 40 giờ, bệnh nhi được theo dõi liên tục kết hợp hồi sức hô hấp, tim mạch, kiểm soát nhiễm trùng và lọc máu. Sau 13 ngày, thận bắt đầu hồi phục, trẻ đi tiểu trở lại, thuốc lợi tiểu giảm dần.

Bé được ngừng lọc máu, cai thở máy, rút ống nội khí quản. Sau 23 ngày điều trị, bệnh nhi xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, mang lại niềm vui cho gia đình và tập thể y bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Lan Anh, khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chia sẻ đây là một trong những ca bệnh để lại nhiều ấn tượng và áp lực nhất do phải lọc máu liên tục 13 ngày. Hoàn cảnh gia đình bé khó khăn, lại là người đồng bào, việc giao tiếp gặp trở ngại.

Các bác sĩ khuyến nghị phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu bất thường như sốt cao liên tục, nôn nhiều, tiêu chảy, bỏ bú, thở nhanh, tím tái hoặc lơ mơ khó đánh thức. Không tự ý điều trị tại nhà, bởi bệnh có thể tiến triển nhanh đến mức nguy kịch.