Chủ quan với bệnh, người phụ nữ bất ngờ rơi vào nguy kịch

  • Thứ năm, 25/9/2025 15:06 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Từ cảm cúm tưởng chừng đơn giản, chị Kim Chi bất ngờ rơi vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, tiểu cầu tụt xuống mức nguy hiểm, suýt phải truyền máu.

Gần một tuần chống chọi với sốt xuất huyết, chị Trịnh Thị Kim Chi (Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh. Ban đầu, chị chỉ sốt cao kèm nôn ói, không thể ăn uống, cơ thể suy kiệt nhanh. Nghĩ rằng chỉ cảm cúm, gia đình để chị nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, sau 3 ngày không cải thiện, người thân mới đưa chị vào Bệnh viện Thanh Nhàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu của chị tụt nhanh: từ 90 xuống 70, rồi chỉ còn 17-18 sau 3 ngày. Các bác sĩ cảnh báo nếu không cải thiện, chị sẽ phải truyền máu. May mắn, chỉ số tiểu cầu sau đó nhích dần lên 28 và chững lại.

"Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể kiệt quệ đến vậy. Ăn không được, uống cũng không xong, toàn thân rã rời", chị Kim Chi chia sẻ.

sot xuat huyet anh 1

Bệnh nhân nhập viện vì mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Thành Nam.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, bệnh viện ghi nhận 124 ca sốt xuất huyết ở người lớn. Chỉ trong 3 tháng gần đây (từ tháng 7 đến tháng 9), con số đã tăng vọt lên 153 ca, vượt cả nửa năm trước, nhiều ca nặng. Với trẻ em, có khoảng 60 trường hợp phải nhập viện.

"Số ca mắc đang tăng nhanh trong mùa mưa. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm sâu, có người xuất huyết tiêu hóa, buộc phải truyền máu khẩn cấp", bác sĩ Hường cho biết.

Theo bác sĩ Hường, thời tiết nóng ẩm mùa mưa là điều kiện lý tưởng để muỗi vằn - trung gian truyền bệnh- sinh sôi. Năm nay dịch đến muộn, đỉnh dịch rơi vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9, khiến số ca dồn lại tăng mạnh. Ngoài xuất huyết, nhiều bệnh nhân còn biến chứng nặng như men gan tăng, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, nhóm có bệnh nền như xơ gan, tim mạch, hoặc đang dùng thuốc chống đông, khi mắc sốt xuất huyết sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

"Với nền sức khỏe vốn đã yếu, khi tiểu cầu tụt sâu, khả năng chống chọi gần như không còn, nguy cơ không qua khỏi rất cao", bác sĩ Hường cảnh báo.

Phương Anh

