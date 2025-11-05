Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sai lầm tai hại khiến chàng trai phải cắt bỏ tinh hoàn

  • Thứ tư, 5/11/2025 07:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau cú ngã khi chơi bóng, nam thanh niên 22 tuổi chủ quan không đi khám. Một tuần sau, vùng bìu sưng to, nhiễm trùng nặng, buộc bác sĩ phải cắt bỏ một bên tinh hoàn.

Sau va chạm, anh chỉ thấy đau nhẹ, sưng bìu và nghĩ là chấn thương nhẹ nên thanh niên này không đi khám. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa phẫu thuật cứu nam thanh niên 22 tuổi (ở Hà Nội) bị tổn thương nghiêm trọng vùng sinh dục sau khi gặp tai nạn khi chơi bóng đá.

Theo bác sĩ, trong lúc cố gắng cứu bóng, bệnh nhân ngã đập mạnh vùng bìu. Sau va chạm, anh chỉ thấy đau nhẹ, sưng bìu và nghĩ là chấn thương nhẹ nên không đi khám. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, vùng bìu sưng to nhanh, đau dữ dội, da bắt đầu rỉ dịch và mủ.

Khi đến Bệnh viện TWQĐ 108, kết quả siêu âm và thăm khám cho thấy tinh hoàn đã bị vỡ nát, nhiễm trùng và hoại tử. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn bên tổn thương để ngăn nhiễm trùng lan rộng, đe dọa tính mạng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.

Tai nan sau da bong anh 1

Kíp phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, cho biết tinh hoàn là cơ quan có tỷ lệ chấn thương rất thấp do nằm ở vị trí trung tâm cơ thể, được bảo vệ bởi cấu trúc bìu có mô lỏng lẻo, đàn hồi tốt. Khi gặp nguy hiểm, nam giới cũng thường có phản xạ tự bảo vệ. Tuy nhiên, những chấn thương trực tiếp hoặc va đập mạnh trong thể thao vẫn có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Long, chấn thương tinh hoàn được chia thành 5 mức độ. Ở mức độ nhẹ nhất, người bệnh có thể điều trị nội khoa. Nhưng từ độ II trở lên, bắt buộc phải phẫu thuật để xử lý tổn thương, thậm chí cắt bỏ nếu đã hoại tử.

"Ngay cả khi chấn thương tưởng như nhẹ, việc siêu âm sớm có thể giúp phát hiện tổn thương và bảo tồn được chức năng sinh sản", bác sĩ Long khuyến cáo.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Phương Anh

