Vết đốt sốt mò khiến người phụ nữ suýt mất mạng

Tưởng không qua khỏi, người phụ nữ ở Bắc Ninh tuổi may mắn được cứu sống sau 12 ngày điều trị tích cực vì biến chứng suy đa tạng.

Bệnh sốt mò có thể gây ảnh hưởng nội tạng nếu không được điều trị kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Các bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cho biết đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân H.T.V. (73 tuổi, trú tại xã Tiên Lục, Bắc Ninh) mắc sốt mò nặng, biến chứng suy đa phủ tạng trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 12/10, bà V. được đưa vào viện trong tình trạng sốc, mệt mỏi, tiểu ít, huyết áp chỉ còn 80/55 mmHg, da tái lạnh và khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy thận cấp, suy gan, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và màng tim, biểu hiện của suy đa tạng.

Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực đã nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt mò biến chứng nặng, nguy cơ không qua khỏi cao. Các bác sĩ khẩn trương triển khai điều trị hồi sức tích cực bằng truyền dịch, thuốc vận mạch, lợi tiểu, thở oxy và kháng sinh đặc hiệu.

Ngày 13/10, do tình trạng diễn tiến nặng, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để lọc máu liên tục. Sau 12 ngày điều trị tích cực, bà V. đã cai máy thở, sức khỏe hồi phục tốt và được xuất viện ngày 24/10.

Theo các bác sĩ, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây qua vết đốt của ấu trùng mò. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt kéo dài, nổi ban, viêm hạch và vết loét đặc trưng (vảy nâu hoặc sẩn đỏ) ở vùng da mỏng như bẹn, nách, cổ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể diễn biến nặng, gây suy đa tạng và tử vong.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và phun thuốc diệt côn trùng định kỳ. Khi làm việc ở nơi có nhiều cây cỏ hoặc đi rừng, nên mặc quần áo dài tay, kín, đồng thời bôi thuốc chống côn trùng đốt để hạn chế nguy cơ bị mò tấn công.

Khi có các triệu chứng như sốt, phát ban, nổi hạch, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.