Loài cá giúp bổ máu tốt hơn cả cá hồi

Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Omega-3 là một nhóm axít béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất được, vì vậy chúng ta phải cung cấp chúng từ thực phẩm.

Omega-3 mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc hỗ trợ chức năng tim mạch, cải thiện sức khỏe não bộ, giảm viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch.

Ngoài ra, omega-3 còn có khả năng cải thiện chất lượng máu, giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp và cholesterol.

Cá hồi là một trong những nguồn thực phẩm phổ biến nhất cung cấp omega-3.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng có một số loại cá khác không chỉ chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi mà còn mang lại lợi ích bổ máu, giúp cải thiện chất lượng máu hiệu quả.

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi chính là cá thu (mackerel). Cá thu không chỉ nổi bật với lượng omega-3 vượt trội mà còn cung cấp một số dưỡng chất quý giá giúp bổ máu hiệu quả.

Với hàm lượng omega-3 trong 100g cá thu có thể lên tới 4,580mg, trong khi đó cá hồi chỉ chứa khoảng 2,500mg trong cùng lượng thực phẩm.

Đây là một sự khác biệt đáng kể, khiến cá thu trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn tăng cường lượng omega-3 trong chế độ ăn uống của mình.

Ảnh: Bích Huệ/TTXVN.

Lợi ích của cá thu đối với sức khỏe và bổ máu

Cá thu là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt nổi bật ở khả năng hỗ trợ tim mạch, bổ máu, cải thiện chức năng não bộ và bảo vệ các khớp. Dưới đây là các lợi ích chi tiết mà loại cá này mang lại.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Cá thu là nguồn cung cấp dồi dào axít béo omega-3, một dưỡng chất với nhiều tác dụng tích cực đối với cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch. Omega-3 giúp hạ thấp mức độ cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó góp phần giảm thiểu nguy cơ hình thành các mảng bám trong động mạch.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ omega-3 đều đặn hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Bổ máu hiệu quả

Cá thu rất giàu vitamin B12 cùng với sắt, hai dưỡng chất đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất hồng cầu và vận hành các chức năng máu.

Vitamin B12 không chỉ thúc đẩy tạo tế bào máu đỏ mà còn hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động khỏe mạnh. Sắt đóng vai trò chính trong việc vận chuyển ôxy đến các mô và cơ quan, đảm bảo cơ thể duy trì năng lượng cần thiết để hoạt động bình thường.

Việc thiếu hụt hai dưỡng chất này có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, gây nên mệt mỏi, suy nhược và đau yếu ở cơ bắp. Nhờ hàm lượng phong phú các dưỡng chất thiết yếu, cá thu là giải pháp lý tưởng để cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng cường sức khỏe tổng quát.

Tăng cường chức năng não bộ

Hàm lượng omega-3 đáng kể trong cá thu không chỉ làm tăng khả năng duy trì trí nhớ mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như alzheimer.

Với đặc tính chống viêm mạnh mẽ, omega-3 cũng có tác dụng tích cực trong việc giảm bớt các triệu chứng trầm cảm và nhiều vấn đề sức khỏe tâm lý khác. Cá thu vì vậy trở thành thực phẩm quan trọng, nhất là đối với những người mong muốn cải thiện sức khỏe tinh thần và đạt được tâm trạng cân bằng.

Chống viêm và bảo vệ khớp xương

Cá thu không chỉ cung cấp omega-3 mà còn chứa EPA và DHA, những dưỡng chất đặc biệt hữu ích trong việc giảm viêm trong cơ thể. Đặc tính chống viêm của EPA và DHA giúp làm dịu các triệu chứng đau nhức do các bệnh về khớp như viêm khớp dạng thấp gây ra, đồng thời cải thiện khả năng vận động linh hoạt. Đưa cá thu vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm và hỗ trợ sức khỏe khớp bền vững hơn.

So sánh cá thu với các loại cá khác chứa omega-3

Bên cạnh cá thu, còn có nhiều loại cá khác chứa omega-3, nhưng ít loại nào vượt qua được cá thu về hàm lượng omega-3. Một số loại cá có hàm lượng omega-3 khá cao bao gồm:

Cá hồi

Là một trong những nguồn thực phẩm phổ biến nhất cung cấp omega-3, cá hồi có chứa khoảng 2,500mg omega-3 trong mỗi 100g. Cá hồi cũng rất giàu vitamin D và protein, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cá ngừ

Cá ngừ cũng là nguồn cung cấp omega-3 tốt, với lượng omega-3 khoảng 1,000mg trong mỗi 100g. Mặc dù không chứa nhiều omega-3 bằng cá thu, cá ngừ vẫn là một lựa chọn hợp lý cho những người yêu thích hải sản.

Cá sardine (cá mòi)

Cá mòi là một loại cá béo giàu omega-3 và canxi, rất tốt cho sức khỏe xương khớp và tim mạch. Tuy nhiên, cá mòi có hàm lượng omega-3 thấp hơn cá thu, chỉ khoảng 2,200mg trong mỗi 100g.

Cách bổ sung cá thu vào chế độ ăn uống

Cá thu là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt nổi bật với hàm lượng omega-3, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Để dễ dàng tích hợp loại cá này vào khẩu phần ăn hàng ngày, bạn có thể xem xét chuẩn bị theo những cách dưới đây:

Cá thu nướng

Một trong những cách chế biến đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng là nướng cá thu. Bạn chỉ cần ướp cá với một chút gia vị gồm muối, tiêu, dầu ôliu và nước cốt chanh, sau đó nướng đến khi mặt ngoài vàng ươm, phần thịt bên trong mềm ngọt. Món này không chỉ dễ làm mà còn rất giàu dưỡng chất.

Ảnh: Bích Huệ/TTXVN.

Cá thu kho

Nếu thích các món ăn truyền thống đậm đà, hãy thử làm cá thu kho. Bạn có thể nêm với nước mắm, chút đường và thêm các loại gia vị như tiêu, ớt, hành để món ăn thêm hấp dẫn. Bên cạnh hương vị thơm ngon, món ăn này còn cung cấp một lượng dinh dưỡng dồi dào từ cá kết hợp các nguyên liệu khác.

Cá thu xào

Đối với những ai yêu thích sự tươi mới và nhanh chóng, cá thu xào cùng các loại rau củ là một lựa chọn lý tưởng. Cách chế biến này không chỉ tăng cường hương vị mà còn bổ sung thêm vitamin từ rau củ vào khẩu phần ăn.

Ngoài các cách trên, cá thu còn có thể được chế biến thành nhiều món hấp dẫn khác như súp cá thu, salad cá với dầu giấm hoặc đơn giản hơn là hấp cách thủy kết hợp với các loại thảo mộc tự nhiên để đảm bảo giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản và giá trị dinh dưỡng vốn có của loại cá này. Với sự đa dạng trong chế biến, việc bổ sung cá thu vào thực đơn gia đình trở nên dễ dàng, ngon miệng và đầy đủ sức khỏe.