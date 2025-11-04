Đánh bay các biểu hiện khó chịu khi chảy nước mũi

Chảy nước mũi hay còn gọi là sổ mũi là hiện tượng thường gặp khi cơ thể người bệnh bị cảm lạnh, cảm cúm, viêm xoang hay dị ứng.

Người bệnh thường cảm giác khó chịu khi gặp phải tình trạng này, vậy cần làm gì để giảm các triệu chứng bệnh?

Nguyên nhân chảy nước mũi

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người bệnh bị chảy nước mũi, cụ thể:

Do cảm lạnh: Đây là hiện tượng hay gặp khi thời tiết chuyển mùa. Virus tấn công ở mũi và họng gây ra chảy nước mũi. Biểu hiện ban đầu là nước mũi trong, sau vài ngày đặc dần, đôi lúc còn sốt nhẹ, đau họng, ngạt mũi. Tuy nhiên tùy vào đề kháng của mỗi người, bệnh sẽ tự khỏi sau vài ngày.

Do cảm cúm: Bệnh do virus cúm gây ra. Bên cạnh triệu chứng sổ mũi, người bệnh còn bị sốt cao, đau họng, ngạt mũi,… Nếu cảm cúm gặp ở trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi có thể gây nguy hiểm do hệ miễn dịch kém.

Dị ứng: Nếu tiếp xúc với tác nhân dị ứng như lông vật nuôi, bụi, phấn hoa,… bạn cũng có thể bị chảy nước mũi. Đây là biểu hiện của cơ thể phản ứng như cách chống lại vi khuẩn có hại.

Do viêm xoang: Các xoang trong mũi bị viêm, sưng, phù nề gây nghẹt mũi và có chất nhầy tích tụ rồi chảy ra ngoài.

Viêm mũi vận mạch: Đây cũng là bệnh khiến bạn bị chảy mũi do nhiều tác nhân kích thích như môi trường bị ô nhiễm hoặc ăn thức ăn cay.

Do viêm amidan: là một nguyên nhân gây chảy nước mũi, nhất là ở trẻ em.

Sổ mũi ở trẻ em khiến bé mệt mỏi, thậm chí gây viêm tai, viêm họng,…

Nguyên nhân khác: Ngoài những nguyên nhân trên, chảy nước mũi cũng có thể là do thủy đậu hoặc vách ngăn bị lệch; polyp mũi; Có dị vật trong mũi…cũng gây chảy nước mũi.

Điều trị chảy nước mũi như thế nào?

Việc điều trị chảy nước mũi có thể áp dụng bằng cách thay đổi sinh hoạt, làm ấm cơ thể,... Nếu như bệnh không thuyên giảm có thể áp dụng cách uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Đặc biệt nếu chảy mũi do các bệnh lý như polyp, xoang mạn tính hay bị nhiễm trùng nặng bạn cần được khám và lên phác đồ điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa.

Tại nhà để giảm bớt khó chịu khi bị chảy nước mũi nên thực hiện:

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước khi bị sổ mũi, nghẹt mũi sẽ giúp giảm triệu chứng khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu. Chất nhầy chảy ra trong mũi từ trong có thể đặc và dính, vì vậy việc bổ sung đủ nước sẽ giúp chất nhầy loãng hơn và dễ dàng bị tống xuất ra ngoài.

Uống trà thảo dược ấm

Các đồ uống ấm nóng như trà sẽ hữu ích trong việc làm giảm nghẹt mũi và sổ mũi. Vì nhiệt độ nóng và hơi nước từ trà sẽ đi vào cơ thể và giúp mở, thông thoáng đường thở. Bạn nên dùng một số loại trà như trà hoa cúc, trà gừng, trà bạc hà,...

Nếu bị viêm họng tình trạng sổ mũi thường đi kèm với đau họng, vì vậy uống trà thảo mộc nóng cũng có tác dụng làm dịu cổ họng, giúp giảm đau.

Xông hơi, tắm nước nóng

Xông hơi bằng tinh dầu tự nhiên như tinh dầu bạc hà, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu tràm,.. sẽ đem lại cảm giác dễ chịu, có tác dụng kháng viêm cho người bệnh.

Bên cạnh đó, việc tắm nước nóng không những giúp tinh thần thoải mái sảng khoái mà còn dẫn lưu khí ở các hốc xoang, tăng độ ẩm niêm mạc mũi để làm loãng chất nhầy giúp làm sạch thông thoáng mũi cho người bị chảy mũi nhầy.

Xịt rửa mũi

Cách hết sổ mũi, nghẹt mũi nhanh nhất có thể kể đến là phương pháp xịt rửa mũi tại nhà. Nhất là khi bạn bị chảy mũi do xoang hoặc do virus xâm nhập, nên xịt mũi bằng thuốc được bác sĩ chỉ định sau đó dùng bình rửa mũi với dung dịch chuyên dụng hoặc nước muối sinh lý ấm.

Chườm ấm

Dùng khăn ấm chườm lên trán và mũi nhiều lần mỗi ngày có thể giúp cải thiện tình trạng chảy nước mũi đồng thời làm dịu áp lực xoang. Chườm ấm có tác dụng khiến lưu thông máu tốt hơn trong vùng xoang của bạn.

Tóm lại: chảy nước mũi là vấn đề thường gặp nhưng gây ảnh hưởng tới các hoạt động ban ngày, chất lượng giấc ngủ và hoạt động thể chất của người bệnh. Nhất là sổ mũi ở trẻ em khiến bé quấy khóc, mệt mỏi, bỏ ăn thậm chí gây viêm tai, viêm họng,… Vì vậy, việc thăm khám và xử trí đúng là rất quan trọng.

Để phòng ngừa cần áp dụng một số biện pháp sau:

Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.

Hạn chế tiếp xúc với những người có biểu hiện bệnh hô hấp.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ ăn uống đủ chất, khoa học và đặc biệt là thường xuyên tập thể dục đều đặn.

Vệ sinh nhà cửa thường xuyên, nhất là gia đình có trẻ nhỏ nên vệ sinh cả đồ chơi, vật dụng gia đình như tay nắm cửa, bàn ghế,…