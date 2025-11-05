Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Hà Nội ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm có thể gây mất mạng sau 48 giờ

  • Thứ tư, 5/11/2025 09:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam thanh niên 24 tuổi mắc não mô cầu, chưa tiêm vaccine, nâng tổng số mắc trong năm tại Hà Nội lên 3 ca và có xu hướng tăng.

nao mo cau anh 1

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, cho biết trong tuần qua, địa phương ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh não mô cầu tại huyện Thường Tín. Bệnh nhân là nam, 24 tuổi, chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 3 ca mắc, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024 (2 ca mắc).

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường đông người. Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó các nhóm A, B, C, W, Y thường gặp ở người.

Bệnh có thể xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng thường bùng phát vào mùa đông - xuân, khi thời tiết lạnh và ẩm. Nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, học sinh - sinh viên sống tập trung trong trường học, ký túc xá, và người có sức đề kháng yếu.

Tỷ lệ không qua khỏi có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời; nhiều trường hợp sống sót vẫn có thể để lại di chứng như điếc, tổn thương não, hoặc hoại tử chi.

Theo CDC Hà Nội, tại Việt Nam, bệnh được ghi nhận rải rác ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội. Các ca bệnh thường ghi nhận lẻ tẻ và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Vi khuẩn lây lan qua dịch tiết đường hô hấp (nước bọt, dịch mũi họng) khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người mang vi khuẩn.

Bệnh diễn biến rất nhanh, có thể gây không qua khỏi chỉ trong 24-48 giờ. Các dấu hiệu cảnh báo gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy, và nổi ban xuất huyết trên da. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khuyến cáo người dân:

  • Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
  • Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho hoặc hắt hơi.
  • Giữ môi trường sống và học tập thông thoáng, sạch sẽ.
  • Không dùng chung đồ cá nhân như cốc, khăn mặt, bàn chải.
  • Hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng viêm đường hô hấp.
  • Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu cho trẻ em và người thân.

Khi phát hiện ca bệnh trong gia đình, lớp học hoặc khu tập thể, cần đưa người bệnh đi điều trị ngay và báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xử lý kịp thời.

Người đàn ông nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Sau nhiều ngày sốt cao liên tục, người đàn ông được đưa đến bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc bệnh Whitmore, có thể đe dọa tính mạng.

3 giờ trước

Phát hiện thuốc mới giúp tiêu diệt tế bào ung thư mạnh gấp 20.000 lần

Nhà khoa học Mỹ đang tái cấu trúc thuốc hóa trị quen thuộc, giúp tiêu diệt tế bào ung thư vượt trội nhưng giảm đáng kể độc tính.

2 giờ trước

Sai lầm tai hại khiến chàng trai phải cắt bỏ tinh hoàn

Sau cú ngã khi chơi bóng, nam thanh niên 22 tuổi chủ quan không đi khám. Một tuần sau, vùng bìu sưng to, nhiễm trùng nặng, buộc bác sĩ phải cắt bỏ một bên tinh hoàn.

4 giờ trước

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Phương Anh

não mô cầu truyền nhiễm dịch bệnh vi khuẩn

    Đọc tiếp

    Bo phan cua bo ngon may cung khong nen an hinh anh

    Bộ phận của bò ngon mấy cũng không nên ăn

    5 giờ trước 06:00 5/11/2025

    0

    Thịt bò là một trong những thành phần phổ biến trong bữa ăn người Việt. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu tiêu thụ không đúng cách.

    Nu bac si duoc thang quan ham Trung tuong hinh anh

    Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng

    13 giờ trước 21:49 4/11/2025

    0

    Ngày 4/11, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện TƯ Quân đội 108, được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Can benh nguy hiem Tan Beo mac phai hinh anh

    Căn bệnh nguy hiểm Tấn Beo mắc phải

    15 giờ trước 20:20 4/11/2025

    0

    Sau tai biến, nghệ sĩ Tấn Beo lại phải đối mặt với suy thận mạn - căn bệnh tiến triển âm thầm khiến 10 triệu người Việt phải chạy thận, ghép thận mỗi năm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý