Tuyên Quang ghi nhận nhiều ca mắc bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người' sau lũ

Sau lũ, nước bẩn và bùn đất là môi trường lý tưởng cho loại vi khuẩn gây hoại tử da, còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, dễ tấn công người có vết thương hở.

Chân của bệnh nhân mắc vi khuẩn "ăn thịt người". Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết số ca mắc bệnh Whitmore đang gia tăng đáng lo ngại sau mưa lũ. Nhiều bệnh nhân được xác định dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, loại vi khuẩn tồn tại sẵn trong đất và nước ở vùng nhiệt đới.

Theo ThS.BS Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng khoa Hóa sinh - Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, tình trạng ngập úng kéo dài đã làm xáo trộn tầng đất sâu, nơi vi khuẩn Whitmore cư trú. Khi bị cuốn theo dòng nước lũ, chúng lan rộng ra môi trường sinh hoạt, thậm chí vào nguồn nước sử dụng của người dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh viện ghi nhận liên tiếp các ca bệnh dương tính với Burkholderia pseudomallei. Các ca xuất hiện rải rác tại Yên Sơn, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên và Minh Xuân, cho thấy vi khuẩn đã lưu hành trong cộng đồng.

Bác sĩ Tuyết nhận định người dân dễ bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với bùn đất hoặc nước bẩn chứa vi khuẩn, qua các vết thương hở trong lúc dọn dẹp sau lũ mà không mang đồ bảo hộ.

Whitmore là căn bệnh “giả dạng”, dễ bị nhầm với lao, viêm phổi hoặc nhiễm khuẩn thông thường, khiến nhiều trường hợp nhập viện muộn.

Tỷ lệ người bệnh không qua khỏi dao động từ 40-60%, đặc biệt cao ở nhóm có bệnh nền mạn tính như đái tháo đường, suy thận, xơ gan, bệnh phổi mạn, người nghiện rượu hoặc suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ Tuyết cho hay bệnh do vi khuẩn ăn thịt người có thể biểu hiện dưới ba thể chính. Thể nhiễm khuẩn huyết thường khiến người bệnh sốt cao kéo dài, không đáp ứng với kháng sinh thông thường và dễ dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Thể viêm phổi biểu hiện bằng ho dai dẳng, đau ngực, khó thở, các triệu chứng dễ bị nhầm với lao phổi. Trong khi đó, thể áp xe đa cơ quan có thể hình thành ổ mủ ở gan, thận, lách hoặc mô mềm, khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên khó khăn hơn.

"Phát hiện sớm và điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu từ 3-6 tháng là yếu tố quyết định giúp người bệnh hồi phục và giảm nguy cơ không qua khỏi”, bác sĩ Tuyết nói.

Bác sĩ Tuyết cảnh báo bệnh Whitmore có thể tiếp tục lan rộng tại những khu vực thường xuyên bị ngập úng. Người dân cần mang găng tay, ủng, đồ bảo hộ khi tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn và đi khám ngay nếu có biểu hiện sốt kéo dài, ho, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.