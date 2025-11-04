Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng

Ngày 4/11, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện TƯ Quân đội 108, được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng với đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thay mặt Chủ tịch nước trao quyết định cho bà Nguyễn Hoàng Ngọc. Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là 1 trong số 7 phụ nữ được phong hàm cấp tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam và cũng là 1 trong 2 nữ tướng được phong hàm Trung tướng cho đến nay.

Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân bà mà còn là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bệnh viện tuyến cuối của quân đội và trung tâm y tế chiến lược của cả nước.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Học viện Quân y năm 1989. Giai đoạn 2000-2001, bà theo học chuyên ngành nội thần kinh tại Cộng hòa Pháp, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học năm 2003 tại Học viện Quân y và được phong học hàm phó giáo sư năm 2014.

Trước khi giữ cương vị Phó giám đốc, bà từng là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Năm 2022, bà được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Hiện Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là Chủ nhiệm Bộ môn Nội thần kinh, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học bệnh viện, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam và Phó chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, bà đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa II; tham gia với vai trò chủ tịch hoặc ủy viên của gần 100 hội đồng chấm luận án, luận văn tại các cơ sở đào tạo y khoa lớn như Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế và Đại học Dược Hà Nội. Bà cũng là thành viên của nhiều hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.