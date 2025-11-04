Quan hệ tình dục vào ngày thứ 2 'đèn đỏ', cô gái bị lậu cấp

Bệnh nhân bị ứ dịch ở vòi tử cung, nhiễm lậu cấp do quan hệ vào ngày thứ 2 của chu kỳ kinh nguyệt.

Quan hệ vào ngày đèn đỏ không có lợi như nhiều người vẫn nghĩ.

ThS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc (Khoa Khám bệnh C1, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ, đau bụng nhiều và ra nhiều khí hư có mùi hôi. Kết quả siêu âm cho thấy ứ dịch ở 2 vòi tử cung, viêm phần phụ cấp tính.

Qua khai thác bệnh nhân cho biết có quan hệ vào ngày thứ 2 của chu kỳ kinh. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm ở bệnh nhân tăng cao, nhuộm soi khí hư dương tính với vi khuẩn lậu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lậu cấp. Hơn nữa khi bị ứ dịch ở vòi tử cung có khả năng dẫn đến viêm, xơ dính niêm mạc và lúc này người bệnh có thể gặp 2 nguy cơ: vô sinh hoặc chửa ngoài tử cung cao.

Quan hệ ngày đèn đỏ có sao không?

BS Ngọc cho biết dù nhiều cặp đôi vẫn lựa chọn quan hệ tình dục trong ngày đèn đỏ vì cảm thấy "an toàn" hơn hoặc nhu cầu tăng cao do thay đổi nội tiết. Tuy nhiên thực tế, quan hệ trong ngày đèn đỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lưu ý. Sau đây là 4 tác hại thường gặp khi quan hệ trong ngày đèn đỏ:

Tăng nguy cơ viêm nhiễm

Quan hệ ngày đèn đỏ có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, cổ tử cung và nội mạc tử cung. Máu kinh là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi cổ tử cung mở rộng hơn trong kỳ kinh, việc quan hệ dễ khiến vi khuẩn, đặc biệt là các loại vi khuẩn lây qua đường tình dục từ bên ngoài xâm nhập vào sâu hơn, gây viêm nội mạc tử cung hoặc viêm tiểu khung.

Lây truyền bệnh qua đường tình dục

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, viêm gan B/C, HPV… có nguy cơ lây lan cao hơn do máu kinh chứa nhiều virus nếu người nữ mang mầm bệnh, đồng thời niêm mạc lúc này cũng mỏng và dễ tổn thương hơn. Một yếu tố gây ra nguy cơ này là do quá trình quan hệ có thể gây trầy xước.

Tổn thương niêm mạc âm đạo gây chảy máu bất thường

Niêm mạc âm đạo trong kỳ kinh có thể bị phù nề nhẹ, nếu quan hệ thô bạo có thể gây trầy xước, đau, hoặc chảy máu kéo dài.

Tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung

Theo một số giả thuyết, áp lực khi quan hệ tình dục có thể đẩy máu kinh ngược lên qua vòi trứng. Điều này góp phần tạo điều kiện cho nội mạc tử cung đi lạc vào ổ bụng.

Ngoài ra, quan hệ trong ngày đèn đỏ thường đem đến những trải nghiệm không mấy vui vẻ. Bởi sau khi quan hệ, môi trường xung quanh không được sạch sẽ. Điều này sẽ gây ra những ấn tượng không tốt cho cả nam và nữ.

Quan hệ ngày đèn đỏ có thai không?

Nhiều cặp đôi cho rằng quan hệ trong kỳ kinh nguyệt là một biện pháp "tránh thai an toàn". Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là quan niệm hoàn toàn sai. Ngoài việc tăng nguy cơ mắc một số bệnh như bên trên, bạn vẫn có rủi ro nếu chu kỳ không đều, hoặc tinh trùng sống lâu...