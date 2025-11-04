Sau hơn 2 tuần bùng phát dịch bệnh lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè (Điện Biên), ngành Y tế đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không phát sinh thêm ca không qua khỏi.

Bệnh lỵ trực trùng (hay còn gọi là lỵ trực khuẩn) là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột cấp tính do trực khuẩn Shigella gây ra. Dấu hiệu chính của bệnh lỵ trực trùng là tiêu chảy và phân thường có lẫn máu.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với các vi khuẩn trong phân; qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn... Các loại côn trùng như ruồi, nhặng, gián, thạch sùng... làm lây bệnh từ bệnh phẩm sang thức ăn. Mọi người đều có thể lây bệnh, trong đó trẻ em và người già dễ mắc bệnh lỵ nặng, thậm chí không qua khỏi.

Dấu hiệu lỵ trực trùng

Bệnh lỵ trực trùng thường có diễn biến bệnh nhanh và xuất hiện triệu chứng từ 1 đến 3 ngày sau khi trực khuẩn lỵ xâm nhập cơ thể. Ở một số trường hợp, các triệu chứng có thể xuất hiện lâu hơn, thậm chí không có dấu hiệu của bệnh lý.

Thông thường, người bệnh lỵ trực trùng có những dấu hiệu rất dễ nhận biết như:

Sốt với nhiệt độ dao động từ 37,5 đến 39 độ C;

Đau co thắt theo từng cơn ở vùng bụng;

Tiêu chảy nhiều nước;

Buồn nôn hoặc nôn mửa;

Đau cơ, mỏi cơ;

Có máu hoặc chất nhầy trong phân.

Một số trường hợp không có triệu chứng sau khi trực khuẩn lỵ xâm nhập cơ thể, nhưng phân của họ vẫn có thể là nguồn lây cho đến vài tuần sau.

Lỵ trực trùng có nguy hiểm không?

Tuy hầu hết trường hợp mắc bệnh lỵ trực trùng có diễn biến lành tính, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều trường hợp trên thế giới mất mạng bởi những biến chứng nguy hiểm của bệnh như:

Tại ruột: Gây chảy máu, hoại tử ruột, viêm phúc mạc, lồng ruột, sa trực tràng.

Toàn thân: Gây co giật do sốt cao, nhiễm độc thần kinh, trụy tim mạch, viêm tắc động tĩnh mạch.

Bội nhiễm: Viêm túi mật, viêm đường tiết niệu, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, nhiễm nấm candida ruột.

Hội chứng tan máu, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận. Bệnh nhân thường có nguy cơ mất mạng.

Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc, người bệnh thường qua đời sau 24-48 giờ

Rối loạn và suy sụp chức năng đa phủ tạng.

Trường hợp bệnh chuyển nặng thường xảy ra ở trẻ em, người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc sẵn các bệnh nền mạn tính.

Nếu điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ khỏi nhưng thời gian điều trị thường kéo dài và các biến chứng có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, khả năng bệnh để lại di chứng là rất cao. Nếu không điều trị, hoặc điều trị không đúng người bệnh sẽ không qua khỏi.

Phòng chống lỵ trực trùng

Lỵ trực trùng là căn bệnh truyền nhiễm hoàn toàn có thể phòng ngừa được, nếu như người dân chủ động thực hiện các biện pháp sau:

Thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh ăn uống, nên ăn chín, uống sôi.

Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh.

Sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh nguồn nước công cộng.

Sử dụng nhà vệ sinh phù hợp, không phóng uế bừa bãi, xử lý phân, tuyệt đối không dùng phân tươi bón rau.

Khi có dấu hiệu nhiễm bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Trường hợp trong gia đình có người mắc bệnh lỵ trực trùng, bạn nên:

Khử khuẩn các chất thải bằng vôi sống 20%, nước vôi 10%.

Triệt khuẩn các vật dụng, quần áo của bệnh nhân bằng cách đun nước sôi ngâm quần áo, hoặc dùng dung dịch cloramin 2% để ngâm quần áo bệnh nhân.

Người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân cần được theo dõi 7 ngày. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc chăm sóc bệnh nhân.