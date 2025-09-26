Đừng coi thường vết loét tròn màu đen ở các hõm cơ thể

Một vết loét nhỏ ở hõm nách suýt cướp đi mạng sống của cụ bà 70 tuổi. Ít ai ngờ đây là dấu hiệu điển hình của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mang tên sốt mò.

Vết loét đặc trưng của sốt mò ở hõm nách.

Trong vòng một tuần, bà N.T.C. (70 tuổi, ở Hà Nội) từ tình trạng sốt cao liên tục, li bì, khó thở đã thoát khỏi "cửa tử" nhờ được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát hiện chính xác căn nguyên là sốt mò - một bệnh truyền nhiễm cấp tính thường bị bỏ sót.

Một vết cắn nhỏ, hậu quả lớn

Ban đầu, bà C. chỉ thấy mệt, sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Sau đó, cơ thể xuất hiện ban đỏ, phù mặt, tay, chân. Dù đã được điều trị ở tuyến dưới với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, nhưng tình trạng không cải thiện, bệnh nhân vẫn sốt cao, khó thở, li bì và phải thở oxy khi chuyển lên Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại đây, bác sĩ phát hiện một vết loét đặc trưng ở hõm nách - dấu hiệu điển hình của sốt mò. Kết quả xét nghiệm PCR khẳng định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Orientia tsutsugamushi. Bà C. được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu Doxycycline kết hợp Quinolon, cùng các biện pháp hỗ trợ.

Sau 2 ngày, bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo, khó thở và phù nề giảm rõ rệt. Sau một tuần, bà bình phục và xuất viện.

Sau một tuần, bà C. bình phục và xuất viện.

Bệnh truyền nhiễm dễ bỏ sót

Theo TS.BS Trịnh Văn Sơn, Chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường máu, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính, hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Sau 1-3 ngày dùng thuốc, bệnh nhân thường hết sốt và hồi phục nhanh. Tuy nhiên, nếu chậm trễ, bệnh có thể gây viêm phổi, viêm cơ tim, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí không qua khỏi.

Nguy hiểm hơn, sốt mò có triệu chứng dễ nhầm với nhiều bệnh khác như sốt xuất huyết, sốt rét, thương hàn… nên bệnh nhân và cả nhân viên y tế tuyến cơ sở có thể bỏ sót. "Chìa khóa' để chẩn đoán nằm ở việc thăm khám kỹ, tìm vết loét, hạch hoặc ban đặc trưng trên cơ thể.

Sốt mò do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua vết đốt của ấu trùng mò đỏ. Chúng thường trú ẩn trong bụi rậm, cỏ dại, ruộng nương, bìa rừng, những nơi có nhiều động vật gặm nhấm. Ấu trùng mò là tác nhân chính đốt người và truyền bệnh, trong khi mò trưởng thành chỉ hút máu động vật nhỏ.

Tại Việt Nam, sốt mò xuất hiện nhiều vào mùa mưa nóng. Ở miền Bắc, bệnh tập trung từ tháng 5 đến tháng 10, còn miền Nam ghi nhận quanh năm, cao điểm vẫn rơi vào mùa mưa. Người làm việc ngoài trời như nông dân, công nhân lâm nghiệp, bộ đội… là nhóm nguy cơ cao.

Đáng lo ngại, bệnh không lây từ người sang người, lại thường khởi phát âm thầm chỉ từ một vết cắn nhỏ khó nhận thấy. Với phụ nữ mang thai, sốt mò có thể gây sảy thai hoặc lưu thai. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ bản thân bằng cách phát quang bụi rậm quanh nhà, giữ vệ sinh môi trường, tránh phơi quần áo ở nơi ẩm thấp, mặc đồ bảo hộ khi đi rừng, làm vườn hoặc lao động tại khu vực nhiều cây cỏ.