Bé gái TP.HCM vỡ mạch máu não, sốc tim nguy kịch khi đang ngủ

Bé gái 13 tuổi rơi vào hôn mê sâu, sốc tim nguy kịch. Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ bất ngờ khi em cùng lúc mắc hai bệnh lý hiếm gặp ở não và tim.

Hình ảnh mạch máu não bị vỡ do dị dạng. Ảnh: BVCC.

Ngày 5/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin đơn vị này vừa cứu sống bé gái 13 tuổi hôn mê sâu do cùng lúc mắc 2 bệnh lý nguy hiểm: vỡ dị dạng mạch máu não và bệnh cơ tim xốp. Đây là tổn thương hiếm gặp có thể gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi H.T.T.T. (ngụ Hóc Môn) trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch. Khi đang ngủ, bé bất ngờ thở ngược, mất ý thức, được người nhà đưa đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nghi xuất huyết não kèm sốc tim, nhanh chóng đặt nội khí quản, hỗ trợ tim mạch rồi chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận huyết áp thấp, nhịp tim chậm, phản xạ yếu, phải xử trí song song để duy trì tuần hoàn. Bệnh nhi ngay lập tức được chụp CT sọ não và siêu âm tim cấp cứu.

Kết quả cho thấy vỡ dị dạng động, tĩnh mạch trán phải gây xuất huyết lan rộng trong nhu mô và não thất. Cùng lúc, siêu âm tim phát hiện bệnh cơ tim xốp, khiến tim co bóp yếu và dễ rối loạn nhịp.

Nhận thấy đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, các bác sĩ lập tức huy động đội ngũ đa chuyên khoa gồm Tim mạch, Ngoại thần kinh, Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Cấp cứu phối hợp xử lý.

Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch nhanh chóng can thiệp, đặt máy tạo nhịp tạm thời nhằm kiểm soát rối loạn nhịp và duy trì hoạt động của tim. Cùng lúc, ê-kíp Ngoại thần kinh tiến hành mở sọ giải áp cấp cứu, loại bỏ phần mạch máu dị dạng bị vỡ và lấy hết khối máu tụ chèn ép trong não để giảm áp lực nội sọ và cứu não bộ của bệnh nhi.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ trong tình huống căng thẳng, vừa phải kiểm soát chảy máu não, vừa theo dõi sát diễn biến tim mạch để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Sau mổ, bé được chuyển đến khoa Hồi sức Ngoại, tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch và điều trị chống phù não. Nhờ chăm sóc tích cực, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt.

Sau hơn 3 tuần, bé T. tỉnh táo, nhận biết được, chỉ còn yếu nhẹ chân phải. Kiểm tra MRI sọ não sau mổ cho thấy không còn dị dạng mạch máu, trong khi siêu âm tim ghi nhận chức năng co bóp tim phục hồi tốt (EF 65%). Bé T. đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo các bác sĩ, bệnh cơ tim xốp là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, có thể gây sốc tim và đột tử, đặc biệt khi đi kèm các bệnh lý thần kinh cấp tính như vỡ dị dạng mạch máu não. Sự phối hợp nhanh chóng giữa các chuyên khoa đã giúp bé vượt qua giai đoạn nguy kịch.