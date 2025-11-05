Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sở ATTP TP.HCM khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen

  • Thứ tư, 5/11/2025 19:28 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh các sản phẩm giảm cân được Ngân Collagen quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Người dân được khuyến cáo không mua, không sử dụng.

Ngan Collagen anh 1

Các sản phẩm của Ngân Collagen được khuyến cáo không sử dụng. Ảnh: FBNV.

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn, không đảm bảo chất lượng được quảng cáo trên mạng xã hội.

Căn cứ Công văn số 2119/ATTP-NĐTT do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành hôm 22/10 về việc phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, trong đó, đáng chú ý là một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen” quảng cáo trên mạng xã hội.

Các sản phẩm gồm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, được rao bán với những quảng cáo giảm cân nhanh, thải độc, làm đẹp da. Một số sản phẩm có ghi Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm này để làm rõ tính pháp lý và chất lượng.

Từ thông tin của Cục, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm nêu trên trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, đặc biệt là khi được quảng cáo bởi cá nhân trên mạng xã hội hoặc không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng ngày, nhiều phòng Văn hóa - Xã hội tại các phường trên địa bàn TP.HCM cũng đã phát đi thông báo cảnh báo, khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm từng cảnh báo người tiêu dùng không tin vào quảng cáo sai sự thật về sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen, vì việc sử dụng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thiệt hại kinh tế.

Theo Cục An toàn thực phẩm, nội dung quảng cáo của các sản phẩm N-Collagen vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo, khi thổi phồng công dụng, sử dụng hình ảnh và lời chứng thực không đúng sự thật.

Qua ghi nhận, trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, tài khoản TikTok mang tên Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) thường xuyên đăng tải video quảng cáo các sản phẩm giảm cân như Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus... kèm những lời khẳng định giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, an toàn tuyệt đối.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến nghị người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm giảm cân được cấp phép lưu hành, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng và được phân phối qua kênh chính thống. Mọi thông tin nghi ngờ về sản phẩm vi phạm có thể phản ánh qua đường dây nóng 1900 9191 của Cục An toàn thực phẩm để được xử lý kịp thời.

