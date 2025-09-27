Vì sao có người ngừng tim đột ngột khi chạy bộ?

Ngừng tim đột ngột thường xảy ra bất ngờ, cướp đi sinh mạng của bệnh nhân chỉ trong vài phút. Theo bác sĩ, căn nguyên có thể đến từ bệnh mạch vành, rối loạn nhịp bẩm sinh.

Tình trạng vận động viên hoặc người tham gia chạy marathon bị ngừng tim đột ngột không phải là hiếm gặp. Ảnh: CBC.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng, cho biết tình trạng vận động viên hoặc người tham gia chạy marathon bị ngừng tim đột ngột không phải là hiếm gặp. Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức, nhưng tại nhiều quốc gia, tỷ lệ này được ghi nhận khoảng 0,5/100.000 người tham gia.

Bốn nhóm nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngừng tim trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu:

Bệnh mạch vành: Khi động mạch vành bị hẹp, tim không được cung cấp đủ máu, dễ gây rối loạn nhịp hoặc nhồi máu cơ tim cấp. Căn nguyên sâu xa là xơ vữa mạch vành. Người có yếu tố nguy cơ cần tầm soát bằng chụp động mạch vành.

Rối loạn nhịp tim: Có thể do bẩm sinh (hội chứng Brugada, hội chứng WPW, hội chứng QT kéo dài) hoặc mắc phải như rung thất, nhịp nhanh thất, block nhĩ - thất. Những rối loạn này có thể xuất phát từ bệnh van tim, tác dụng phụ của thuốc hoặc rối loạn điện giải.

Bệnh cơ tim: Bao gồm cơ tim giãn, cơ tim phì đại hoặc tổn thương cơ tim do lạm dụng rượu, đều làm tăng nguy cơ ngừng tim.

Suy tim mạn tính: Dù do bất kỳ nguyên nhân nào, suy tim lâu dài cũng có thể dẫn đến biến cố tim mạch khi gắng sức.

Ngoài ra, các yếu tố ngoài tim như chấn thương ngực, thuyên tắc phổi hay sử dụng chất kích thích cũng có thể gây ra ngừng tim.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo để giảm rủi ro sức khỏe khi tham gia thể thao, dù là vận động viên chuyên nghiệp hay phong trào, đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện khám sức khỏe tổng quát, đặc biệt là tim mạch.

Người có tiền sử gia đình từng có người bị đột tử càng phải chú ý tầm soát chuyên sâu về tim mạch. Việc khám sàng lọc toàn diện giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, từ đó giảm thiểu nguy cơ tử vong đột ngột khi vận động.

Theo bác sĩ Hoàng, tại nhiều quốc gia, việc trang bị rộng rãi máy khử rung tim tự động (AED) tại nơi công cộng đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Thiết bị này có thể phân tích nhịp tim và sốc điện khi cần, từ đó giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do ngừng tim đột ngột.